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Son dakika haberleri: PSİKİYATRİ HASTASI, HASTANEDE 2 SAĞLIK ÇALIŞANI İLE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: PSİKİYATRİ HASTASI, HASTANEDE 2 SAĞLIK ÇALIŞANI İLE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI

27.12.2021 17:41

Son dakika haberlerine göre ERZİNCAN Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri hastası, görevli doktor, tıbbi sekreter ile olaya müdahale eden güvenlik görevlisini silahla tehdit edip saldırdı.

ERZİNCAN Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri hastası, görevli doktor, tıbbi sekreter ile olaya müdahale eden güvenlik görevlisini silahla tehdit edip saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, güvenlik görevlisinin parmağı kırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Psikiyatri hastası olduğu belirtilen Erdem Ş., (25), hastanede görevli doktor S.Y., ile tıbbi sekreter A.E.?yi silahla tehdit ederek saldırdı. Araya giren güvenlik görevlisi B.K.A. da saldırıya maruz kaldı. Bunun üzerine beyaz kod verildi. Gelen polis ekipleri, Erdem Ş.?yi gözaltına alındı. Saldırıda doktor S.Y. ile tıbbi sekreter A.E. ve güvenlik görevlisi B.K.A. yaralandı. B.K.?nın parmağının kırıldığı belirtildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, '27 Aralık 2021 tarihinde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmakta olan hekim S.Y., tıbbi sekreter A.E. ve güvenlik görevlisi B.K.A.'ya karşı gerçekleştirilen silahla tehdit ve kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçlarını işlediği iddia olunan şüpheli E.Ş. hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemleri başlatıldığı, şüphelinin üzerine atılı suçlar nedeniyle gözaltına alındığı ve delillerin toplanmasının akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak getirtilip yasal gereğinin yerine getirileceği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur' denildi.

Son dakika haberleri: PSİKİYATRİ HASTASI, HASTANEDE 2 SAĞLIK ÇALIŞANI İLE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI
Son dakika haberleri: PSİKİYATRİ HASTASI, HASTANEDE 2 SAĞLIK ÇALIŞANI İLE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI
Son dakika haberleri: PSİKİYATRİ HASTASI, HASTANEDE 2 SAĞLIK ÇALIŞANI İLE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güvenlik Görevlisi, Erzincan, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: PSİKİYATRİ HASTASI, HASTANEDE 2 SAĞLIK ÇALIŞANI İLE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: PSİKİYATRİ HASTASI, HASTANEDE 2 SAĞLIK ÇALIŞANI İLE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI - Son Dakika
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