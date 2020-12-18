Son dakika haberi | Psikolog Özkaya: Uzaktan eğitimle, çocuklarda algı sorunu başladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Psikolog Özkaya: Uzaktan eğitimle, çocuklarda algı sorunu başladı

18.12.2020 13:25
Son dakika haberi | Psikolog Özkaya: Uzaktan eğitimle, çocuklarda algı sorunu başladı, System.String[]

Son dakika haberine göre UZMAN Psikolog Kerime Begüm Özkaya, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan çocuklarda dikkat, algı ve öğrenim sorunlarının yaşandığını söyledi.

UZMAN Psikolog Kerime Begüm Özkaya, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan çocuklarda dikkat, algı ve öğrenim sorunlarının yaşandığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Psikoloğu Kerime Begüm Özkaya koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ikinci kez devreye sokulan uzaktan eğitimin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarılarda bulundu.

Pandemi süreciyle birlikte başlanan uzaktan eğitimle çocuklarda özellikle öğrenim konusunda problemler yaşandığını söyleyen Özkaya, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreci içerisinde vaka sayılarındaki artış sebebiyle eğitimler online olarak devam ediyor. Bu durumda evlerinde hareketsiz kalan çocuklarda, özellikle bilişsel olarak dikkat, algı ve öğrenmelerinde sorunlar yaşanmaya başlandı. Bilgisayar başında sürekli hareketsiz kalan çocukların psikomotor gelişimi de olumsuz etkilenmekte. Büyük kas motor becerileri yani koşma, ayakta durma, yürüme gibi becerilerinde; küçük kas motor gelişimi olan yazma, tutma, kavrama, çizme, yapıştırma gibi becerileri olumsuz etkilendiği bilinmekte. Çünkü okula giden çocuklar arkadaşlarıyla oyun oynayarak veya derste öğretmenin söylediği şeyleri yazarak, çizerek daha interaktif bir haldeyken ne yazık ki şu an tam tersi durumdalar. Aynı zamanda arkadaşlarıyla iletişim halinde olamayan çocukların duyusal becerilerinde de sıkıntılar yaşanıyor. Çocuk duygularını farkında olma, yönetme, başkalarının duygularını anlama ve empati gösterme yeteneklerini zamanla kaybetmeye başlıyor. Fakat içinde bulunduğumuz pandemi süreci içerisinde vaka sayılarındaki artış sebebiyle eğitimler online olarak devam etmekte. Bu durum hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Olumlu olarak, aileler çocuklarının derslerini daha iyi kontrol edebilmekte, birlikte ders dinlerken çocuklarına eşlik etmektedir. Olumsuz olarak da ne yazık ki anlamada güçlük, ders konusunda ilgisizlik ve isteksizlik, dikkat dağınıklığı ve bilgisayar başında ders dışında oyun, video gibi şeyleri izleme istediği oluşturmaktadır" dedi. 'AİLE DESTEĞİ ÖNEMLİ'

Çocukların bu süreçte yaşadığı zorluklara, özellikle ailelerin maddi- manevi desteğinin olumlu yönde etki yaptığını belirten Özkaya, "Aile katılımı eğitimde, öğrencinin öğrenmesi ve başarısı için her zaman çok önemli oldu. Çocuklarının davranışlarını gözlemlemek, karşı karşıya kaldıkları zorluklarda maddi ve manevi destek sağlamak, gelişimlerini takip etmek ve evde eğitim sürecine dahil olmak öğrencileri güçlendiriyor ve ailelerin bu desteği çocuklarının eğitimini olumlu yönde etkileyebiliyor. Ailelerin çocuklarını iyi tanımaları, öğrenme becerilerinin farkında olmaları, aldıkları eğitimin yöntem ve tekniklerini bilmeleri ve içinde bulundukları süreci anlamaları oldukça önemli. Bu süreçte çocukların teknoloji bağımlığı, dikkat dağınıklığı gibi sorunlardan dolayı psikoterapiye başvurma durumlarında artış gözlenmektedir. Benzeri konulardan dolayı sorun yaşayan ailelerin psikiyatri veya psikologlara başvurmaları gerekir" diye konuştu.


Son dakika haberi | Psikolog Özkaya: Uzaktan eğitimle, çocuklarda algı sorunu başladı

Bilgisayar, oyunlar, Sivas, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | Psikolog Özkaya: Uzaktan eğitimle, çocuklarda algı sorunu başladı - Son Dakika


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