Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı - Son Dakika

Pullarla Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi anlatıldı

BARTIN - Gençlik yıllarından itibaren pul biriktirmeye başlayan gazeteci Hacı Bulut ve çocuk edebiyatı yazarı ağabeyi Süleyman Bulut tarafından hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve mücadelesinin konu alındığı "Pullarla Atatürk" kitabı yayımlandı.

Çalışmada Osmanlı dönemi (1863-1919), ara dönem ve Cumhuriyet döneminde basılan yüzlerce posta pulundan yararlanıldı. Atatürk'ün hayatını ve mücadelesi anlatan kitap çocuklar ve yetişkinler düzeyinde 2 ayrı baskıda okurlarla buluştu.

"Pandemi dönemini fırsata çevirdi"

Uzun yıllar boyunca pul biriktirmesine rağmen pullarla ilgili ciddi bir çalışma yapmaya vakit bulamayan pul koleksiyoncusu Hacı Bulut korona virüs salgınının yaşandığı Pandemi dönemini fırsata çevirdi. Bulut, Pandemi dolayısıyla sokağa çıkmanın yasaklandığı ilk günlerde zamanının büyük kısmını koleksiyonunda yer alan pulları taramak ve ayrıştırmak üzere çalışma odasında geçirmeye başladı. Bu süreçte pullarının içerisinde çok sayıda Cumhuriyet tarihi ve Atatürk pulu olduğunu gören Bulut durumu çocuk edebiyatı yazarı ağabeyi Süleyman Bulut'la paylaşıp kendisine pullarla bir kitap çalışması yapıp yamayacaklarını sordu. İlk etapta olumsuz düşünceye sahip iki kardeş ilerleyen günlerde pul sayıları ve çeşitleri üzerine yaptıkları görüşmeler sonucunda Atatürk'ün hayatını pullarla anlatacak özgün bir çalışma yapabileceklerine karar kılarak çalışmaya başladı.

"Çalışmalar aylar sürdü"

Bartın'da yaşayan pul koleksiyoncusu Hacı Bulut'un ve çocuk edebiyatı yazarı ağabeyi Süleyman Bulut'un İstanbul'da yaşaması süreci zorlandırsa da sürekli irtibatta olan iki kardeş geceler boyu çalışarak kitabın taslağını ortaya çıkardılar. Süleyman Bulut'un Atatürk'ün hayatı ile ilgili kaleme aldığı yazıları kardeşi Hacı Bulut pullarla pekiştirdi. Yaklaşık 8 ay boyunca geceli-gündüzlü yapılan çalışmalar sonucunda çocuklar ve yetişkinler düzeyinde iki ayrı kitabın basılmasına karar verildi. Kitabın basımı cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılının kutlandığı 29 Ekim 2020 tarihine yetişirken basılan kitapların Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü olan 10 Kasım 2020 tarihinde tüm yurtta ulaşılabilir olması iki kardeş için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.

"İyi kötü pul biriktiren biriydim"

Lise yıllarında biriktirmeye başladığı pullarla ilgili ciddi bir çalışma yapma fırsatı bulamadığını ancak pandemi dönemini bu açıdan fırsata çevirdiğini kaydeden Hacı Bulut, "Lise ve üniversite yıllarımdan beri iyi kötü pul biriktiren biriydim. Daha sonra İngiltere'de bir konudan dolayı pullara daha bilinçli bakmaya başladım. Tarihi vesikalar olduğunu anladım. O günden beri elime geçen her pulu biriktiriyorum. Çok geniş koleksiyonlarım birikti ama yıllardır günlük telaşe içinde biriktirdiğim pulları tasnif edip, onları künyelerine göre, bilgilerine göre ayırıp daha korunaklı hale getirmek için rahat ve yeterli zamanım olmamıştı. Ta ki korona günlerinin başladığı ilk günlere kadar. Bildiğiniz gibi korona salgını hastalığının başladığı ilk günlerde hepimiz evlerimizde kalmak zorunda olduk. Birçoğumuz için sıkıcı olan bu günler benim için bulunmaz bir fırsattı. Hemen biriktirdiğim pulları kutulardan ve albümlerden çıkardım. Öncelikli olarak Osmanlı dönemi ve cumhuriyet dönemi pulları üzerinde çalışmaya başladım." dedi.

"Bir akşam telefon açtım"

Çalışmasını sürdürdükçe Atatürk ve cumhuriyetle ilgili pulların karşısına çıktığını kaydeden Bulut, "Çalışmalarım sırasında Atatürk ve cumhuriyetle ilgili çok sayıda pula sahip olduğumu gördüm ve bu durum beni heyecanlandırdı. Aklımda acaba Atatürk temalı, cumhuriyet konulu bir pul koleksiyonu yapar mıyım diye fikirler gelişmeye başladı. Ağabeyimde çocuk edebiyatı yazarı. Yıllardır çocuklar için yazar. Bunun yanında 20-30 kitabı var. Aynı zamanda 7-8 eseri de Atatürk'le ilgili. Bir akşam kendisine telefon açtım ve durumu anlatıp pullarla cumhuriyet ya da Atatürk'le ilgili kalıcı bir çalışma yapıp yapamayacağımızı sordum. Ağabeyim bazı değerlendirmeler yaparak bunun özgün bir çalışma olamayacağını belirtti bana. Yani ilk etapta olumsuz cevap verdi. 2-3 gün sonra tekrar telefonlaştık. Pullar hakkında konuştuk. Atatürk'ün hayatını kronolojik sıraya göre anlattığımız zaman yeterli sayıda pul basılmış mıydı? Bizde var mıydı? Olmayanları bulabilir miydik? Kendisi bu sorgulamaları yaptı haklı olarak. Bende cevaplarını verdim. Olmayanları piyasadan bulabileceğimizi söyledim. Elimizdeki pulların yeterli olduğunu ifade ettim. Bu karşılıklı görüşmelerin sonucunda pullarla Atatürk'ün hayatını anlatmanın özgün bir çalışma olabileceğini söyledi. Sonrasında çalışmalara başladık. Gece gündüz demeden çalıştık. Ağabeyim bana yazdığı metinleri gönderdi. Bende yazdığı metinlere göre, içeriklerine göre pulları buldum. Eksiklikler varsa piyasadan araştırdım. Pullarla Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi 7-8 aylık bir çalışma süreci içinde kitap olarak ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

"Bir pulu bulmak aylarımızı aldı"

Atatürk'ün hayatı ve mücadelesinin anlatıldığı kitap için gerekli olan bazı pulları bulmakta çok zorlandıklarını ve bununla birlikte ilk etapta çocuklar düzeyinde bir kitap planlamalarına rağmen süreç ilerledikçe yetişkinler içinde kitap oluşturmaya karar verdiklerini söyleyen Hacı Bulut, "Bazen çok kolay bulabileceğimiz bir pulu bulmak aylarımızı aldı. Ama hiç ummadığım pullarda arşivimden çıktı. Örneğin Osmanlı'nın bazı kıymetli pullarının ve işgal dönemine ait pulların arşivimden çıkması bizi sevindiren olaylar oldu. Hatta bu gelişmeler sonucunda çocuklar düzeyinde başladığımız kitap çalışmasını aynı zamanda yetişkinler düzeyinde de daha kapsamlı bir şekilde iki ayrı düzeyde kitap çalışması olarak sonuçlandırdık. Tabi tek tek bazı pullarla ilgili çok ilginç aylar süren çalışmalarımız oldu." dedi.

"Pullar bana göre en kıymetli tarihi belgelerdir"

Pulların her ülke için çok önemli tarihi belgeler olduğuna da dikkat çeken Bulut kitap basımının 29 Ekim ve 10 Kasım gibi önemli günlere yetişmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade ederek, "Bir ülkeyi genel olarak tanımak istiyorsanız hiçbir şey yapmayın. Önce bastığı bütün pullara bakın. Pullarla o ülke hakkında genel fikir edinirsiniz her düzeyi ile. Ekonomisi, siyasal rejimi, doğası, kişileri, liderleri, her alanda sporu, başarısı, sanatı kültürü her alanda bir bilgi edinirsiniz. Bu anlamda düşündüğümüz zaman yani pullar bana göre en kıymetli tarihi belgelerdir. Kitabın 29 Ekim ve 10 Kasım günlerine denk gelmesi gerçekten benim içinde büyük mutluluk oldu. Cumhuriyete inanan, cumhuriyetin değerlerine bağlı, hepimiz için önemli olan milli mücadele dönemini okuyan ve araştıran biri olarak böyle bir günde de böyle bir kitap çalışması yapabilmemiz beni ayrıca mutlu eden, hislendiren ve daha heyecanlı kılan bir durum oldu. Tabi ki bunun sevinci ayrı." diye konuştu.