Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı - Son Dakika

Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı

09.11.2020 16:48

- Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı Pullarla Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi anlatıldı Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi pullarla kitaplaştırıldı Gençlik yıllarından itibaren pul biriktirmeye başlayan gazeteci Hacı Bulut ve çocuk edebiyatı yazarı ağabeyi Süleyman Bulut tarafından...

- Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı

Pullarla Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi anlatıldı

Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi pullarla kitaplaştırıldı

BARTIN - Gençlik yıllarından itibaren pul biriktirmeye başlayan gazeteci Hacı Bulut ve çocuk edebiyatı yazarı ağabeyi Süleyman Bulut tarafından hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve mücadelesinin konu alındığı "Pullarla Atatürk" kitabı yayımlandı.

Çalışmada Osmanlı dönemi (1863-1919), ara dönem ve Cumhuriyet döneminde basılan yüzlerce posta pulundan yararlanıldı. Atatürk'ün hayatını ve mücadelesi anlatan kitap çocuklar ve yetişkinler düzeyinde 2 ayrı baskıda okurlarla buluştu.

"Pandemi dönemini fırsata çevirdi"

Uzun yıllar boyunca pul biriktirmesine rağmen pullarla ilgili ciddi bir çalışma yapmaya vakit bulamayan pul koleksiyoncusu Hacı Bulut korona virüs salgınının yaşandığı Pandemi dönemini fırsata çevirdi. Bulut, Pandemi dolayısıyla sokağa çıkmanın yasaklandığı ilk günlerde zamanının büyük kısmını koleksiyonunda yer alan pulları taramak ve ayrıştırmak üzere çalışma odasında geçirmeye başladı. Bu süreçte pullarının içerisinde çok sayıda Cumhuriyet tarihi ve Atatürk pulu olduğunu gören Bulut durumu çocuk edebiyatı yazarı ağabeyi Süleyman Bulut'la paylaşıp kendisine pullarla bir kitap çalışması yapıp yamayacaklarını sordu. İlk etapta olumsuz düşünceye sahip iki kardeş ilerleyen günlerde pul sayıları ve çeşitleri üzerine yaptıkları görüşmeler sonucunda Atatürk'ün hayatını pullarla anlatacak özgün bir çalışma yapabileceklerine karar kılarak çalışmaya başladı.

"Çalışmalar aylar sürdü"

Bartın'da yaşayan pul koleksiyoncusu Hacı Bulut'un ve çocuk edebiyatı yazarı ağabeyi Süleyman Bulut'un İstanbul'da yaşaması süreci zorlandırsa da sürekli irtibatta olan iki kardeş geceler boyu çalışarak kitabın taslağını ortaya çıkardılar. Süleyman Bulut'un Atatürk'ün hayatı ile ilgili kaleme aldığı yazıları kardeşi Hacı Bulut pullarla pekiştirdi. Yaklaşık 8 ay boyunca geceli-gündüzlü yapılan çalışmalar sonucunda çocuklar ve yetişkinler düzeyinde iki ayrı kitabın basılmasına karar verildi. Kitabın basımı cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılının kutlandığı 29 Ekim 2020 tarihine yetişirken basılan kitapların Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü olan 10 Kasım 2020 tarihinde tüm yurtta ulaşılabilir olması iki kardeş için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.

"İyi kötü pul biriktiren biriydim"

Lise yıllarında biriktirmeye başladığı pullarla ilgili ciddi bir çalışma yapma fırsatı bulamadığını ancak pandemi dönemini bu açıdan fırsata çevirdiğini kaydeden Hacı Bulut, "Lise ve üniversite yıllarımdan beri iyi kötü pul biriktiren biriydim. Daha sonra İngiltere'de bir konudan dolayı pullara daha bilinçli bakmaya başladım. Tarihi vesikalar olduğunu anladım. O günden beri elime geçen her pulu biriktiriyorum. Çok geniş koleksiyonlarım birikti ama yıllardır günlük telaşe içinde biriktirdiğim pulları tasnif edip, onları künyelerine göre, bilgilerine göre ayırıp daha korunaklı hale getirmek için rahat ve yeterli zamanım olmamıştı. Ta ki korona günlerinin başladığı ilk günlere kadar. Bildiğiniz gibi korona salgını hastalığının başladığı ilk günlerde hepimiz evlerimizde kalmak zorunda olduk. Birçoğumuz için sıkıcı olan bu günler benim için bulunmaz bir fırsattı. Hemen biriktirdiğim pulları kutulardan ve albümlerden çıkardım. Öncelikli olarak Osmanlı dönemi ve cumhuriyet dönemi pulları üzerinde çalışmaya başladım." dedi.

"Bir akşam telefon açtım"

Çalışmasını sürdürdükçe Atatürk ve cumhuriyetle ilgili pulların karşısına çıktığını kaydeden Bulut, "Çalışmalarım sırasında Atatürk ve cumhuriyetle ilgili çok sayıda pula sahip olduğumu gördüm ve bu durum beni heyecanlandırdı. Aklımda acaba Atatürk temalı, cumhuriyet konulu bir pul koleksiyonu yapar mıyım diye fikirler gelişmeye başladı. Ağabeyimde çocuk edebiyatı yazarı. Yıllardır çocuklar için yazar. Bunun yanında 20-30 kitabı var. Aynı zamanda 7-8 eseri de Atatürk'le ilgili. Bir akşam kendisine telefon açtım ve durumu anlatıp pullarla cumhuriyet ya da Atatürk'le ilgili kalıcı bir çalışma yapıp yapamayacağımızı sordum. Ağabeyim bazı değerlendirmeler yaparak bunun özgün bir çalışma olamayacağını belirtti bana. Yani ilk etapta olumsuz cevap verdi. 2-3 gün sonra tekrar telefonlaştık. Pullar hakkında konuştuk. Atatürk'ün hayatını kronolojik sıraya göre anlattığımız zaman yeterli sayıda pul basılmış mıydı? Bizde var mıydı? Olmayanları bulabilir miydik? Kendisi bu sorgulamaları yaptı haklı olarak. Bende cevaplarını verdim. Olmayanları piyasadan bulabileceğimizi söyledim. Elimizdeki pulların yeterli olduğunu ifade ettim. Bu karşılıklı görüşmelerin sonucunda pullarla Atatürk'ün hayatını anlatmanın özgün bir çalışma olabileceğini söyledi. Sonrasında çalışmalara başladık. Gece gündüz demeden çalıştık. Ağabeyim bana yazdığı metinleri gönderdi. Bende yazdığı metinlere göre, içeriklerine göre pulları buldum. Eksiklikler varsa piyasadan araştırdım. Pullarla Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi 7-8 aylık bir çalışma süreci içinde kitap olarak ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

"Bir pulu bulmak aylarımızı aldı"

Atatürk'ün hayatı ve mücadelesinin anlatıldığı kitap için gerekli olan bazı pulları bulmakta çok zorlandıklarını ve bununla birlikte ilk etapta çocuklar düzeyinde bir kitap planlamalarına rağmen süreç ilerledikçe yetişkinler içinde kitap oluşturmaya karar verdiklerini söyleyen Hacı Bulut, "Bazen çok kolay bulabileceğimiz bir pulu bulmak aylarımızı aldı. Ama hiç ummadığım pullarda arşivimden çıktı. Örneğin Osmanlı'nın bazı kıymetli pullarının ve işgal dönemine ait pulların arşivimden çıkması bizi sevindiren olaylar oldu. Hatta bu gelişmeler sonucunda çocuklar düzeyinde başladığımız kitap çalışmasını aynı zamanda yetişkinler düzeyinde de daha kapsamlı bir şekilde iki ayrı düzeyde kitap çalışması olarak sonuçlandırdık. Tabi tek tek bazı pullarla ilgili çok ilginç aylar süren çalışmalarımız oldu." dedi.

"Pullar bana göre en kıymetli tarihi belgelerdir"

Pulların her ülke için çok önemli tarihi belgeler olduğuna da dikkat çeken Bulut kitap basımının 29 Ekim ve 10 Kasım gibi önemli günlere yetişmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade ederek, "Bir ülkeyi genel olarak tanımak istiyorsanız hiçbir şey yapmayın. Önce bastığı bütün pullara bakın. Pullarla o ülke hakkında genel fikir edinirsiniz her düzeyi ile. Ekonomisi, siyasal rejimi, doğası, kişileri, liderleri, her alanda sporu, başarısı, sanatı kültürü her alanda bir bilgi edinirsiniz. Bu anlamda düşündüğümüz zaman yani pullar bana göre en kıymetli tarihi belgelerdir. Kitabın 29 Ekim ve 10 Kasım günlerine denk gelmesi gerçekten benim içinde büyük mutluluk oldu. Cumhuriyete inanan, cumhuriyetin değerlerine bağlı, hepimiz için önemli olan milli mücadele dönemini okuyan ve araştıran biri olarak böyle bir günde de böyle bir kitap çalışması yapabilmemiz beni ayrıca mutlu eden, hislendiren ve daha heyecanlı kılan bir durum oldu. Tabi ki bunun sevinci ayrı." diye konuştu.

Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı
Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı
Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı
Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı
Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı
Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı
Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı

Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Bulut, Kitap, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek Fransa'da İslam düşmanlığı devam ediyor! Türk derneğine çirkin saldırı Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan fazla etkili "Caner gibi Arda da milli formayı giyebilir" diyen Şenol Güneş'ten çağrı: İyi bir sol bek varsa gönderin Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu
Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler AK Parti MYK toplantısına çevrildi Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler AK Parti MYK toplantısına çevrildi         
17:13
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı         
16:53
Klopp ile Guardiola maç temposu nedeniyle isyan etti: Ölümcül bir durum Klopp ile Guardiola maç temposu nedeniyle isyan etti: Ölümcül bir durum         
16:47
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız         
16:11
Ormanlık alanda korkunç olay! Darbedilerek öldürülmüş cansız beden bulundu Ormanlık alanda korkunç olay! Darbedilerek öldürülmüş cansız beden bulundu         
15:57
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz         
15:08
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti         
14:51
Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi         
14:14
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor         
13:08
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Korona vakalarının patladığı Esenler'de meydanlara 'HES' kodu ile girilecek Korona vakalarının patladığı Esenler'de meydanlara 'HES' kodu ile girilecek         
11:52
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Bir de konuşmasın diye tehdit etmişler 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Bir de konuşmasın diye tehdit etmişler         
10:37
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 17:33:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pul koleksiyonundan Atatürk'ün hayatı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei