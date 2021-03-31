Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı

31.03.2021 10:50
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çiftçilik yapan Sedat Güray, 40 yıl boyunca tarlasını sürerken pulluğa takılan 106 yıl öncesine ait savaş malzemelerini biriktirdi.

ÇANAKKALE  Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çiftçilik yapan Sedat Güray, 40 yıl boyunca tarlasını sürerken pulluğa takılan 106 yıl öncesine ait savaş malzemelerini biriktirdi. Tarihi Alan Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Sahip Çıkalım' kampanyasını duyunca da koleksiyonunu bağışladı. Sedat Güray'a teşekkür belgesi veren Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Daha önce bu savaş malzemeleri bir kişinindi, sadece kendisi görüyordu. Şimdi milyonlarca kişinin oldu, milyonlarca Türk evladı görmüş olacak. Elinde savaş malzemesi bulunan herkesin aynı duyarlılığı göstermesini istiyoruz. Çünkü Çanakkale hepimizin ortak değeri. Hepimize ait olan savaş malzemelerini, Çanakkale'yi ziyarete gelen herkesin görmesinde fayda var" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 2 yıl önce Askeri Kültür Varlıkları'nın, ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için çalışma başlattı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ortaya çıkan savaş malzemelerinin Tarihi Alan Başkanlığı'na bağışlanıp, müzelerde sergilenmesi için 'Sahip Çıkalım' kampanyası başlatıldı.

Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde çiftçilik yapan Sedat Güray da 40 yıldır tarlasını sürerken pulluğa takılarak biriktirdiği savaş malzemelerini müzelerde sergilenmek üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağışladı. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, koleksiyonunu bağışlayan Sedat Güray'a teşekkür belgesi verdi.   'SAVAŞ MALZEMERİNİN EN İYİ SERGİLENEBİLECEĞİ YER MÜZELERİMİZ'Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yaklaşık 2 yıl önce başlattıkları 'Sahip Çıkalım' kampanyası kapsamında Çanakkale Savaşları'na ait malzemelerin yöre halkı tarafından bağışlanmaya başladığını anlatarak, şunları söyledi: "Çanakkale Savaşları'na ait malzemelerin en iyi şekilde sergilenebileceği, en çok insanın faydalanabileceği yer Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı müzeleri. Bugün de Seddülbahirli Sedat Güray isimli çiftçimiz uzun yıllarca arazide tesadüfen bulmuş olduğu Çanakkale Savaşları malzemelerini bize bedelsiz olarak bağışladı. Biz de malzemeleri müzelerimizde, ismini de belirterek, sergileyeceğiz. Daha önce bu malzemeler bir kişinindi, şimdi milyonlarca kişinin oldu. Daha önce bu malzemeleri bir kişi görüyordu, şimdi milyonlarca Türk evladı görmüş olacak. Aslında bu çok doğru bir tercih. Hayırlı bir davranış. Elinde Çanakkale Savaşı'na ait malzemeler olan herkesi Tarihi Alan Başkanlığımıza davet ediyoruz. O eserleri müzelerimizde sergilemek istiyoruz. Çünkü Çanakkale hepimizin ortak değeridir. Hepimize ait olan Çanakkale Savaşı malzemelerini Çanakkale'ye ziyarete gelen herkesin görmesinde fayda var. Herkesi Çanakkale Savaşları malzemelerine sahip çıkmaya ve ellerindeki güzel eserleri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımıza bağışlamaya davet ediyoruz."GELECEK KUŞAKLARA SERGİLENSİN DİYE BAĞIŞLADIÇiftçi Sedat Güray ise, "Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. 40 senedir arazi sürerken atalarımızdan kalan bu malzemeleri biriktirdim. Alan Başkanlığında değerlenip, bizden sonraki gelen kuşaklara sergilenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ne kadar önemli olduğunu gençlerin bilgi edinmesi için bağışladım. Bütün yöredeki arkadaşların da bu şekilde Alan Başkanlığına malzemeleri bağışlayarak gelecek kuşaklara taşımasını önemle rica ediyorum" diye konuştuFRANSIZ ASKERLERİNİN KAVURMASI FOSİLLEŞMİŞ

Güray, "Malzemelerden en önemlisi Fransızların kavurması. Ben çok müze gezdim ama bununla hiç karşılaşmadım. 1915'te Fransızların askerleri için getirdiği kavurmalar bunlar. Artık fosilleşmiş. Ben çift sürerken 40-50 santim derinlikte buldum, pulluk çıkardı" dedi.


- Çanakkale
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı
Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı

Gelibolu Yarımadası, İsmail Kaşdemir, Çanakkale, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Pulluğa takılan savaş malzemelerini müzeye bağışladı - Son Dakika


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