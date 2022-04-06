Son dakika haberi! Putin, Macaristan Başbakanı Orban ile Ukrayna meselesini görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Putin, Macaristan Başbakanı Orban ile Ukrayna meselesini görüştü

06.04.2022 17:59
Son dakika haberi! Putin, Macaristan Başbakanı Orban ile Ukrayna meselesini görüştü

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ve Orban arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Rusya ile Macaristan ilişkilerinin geliştirilmesini sürdürmeye yönelik bir dizi güncel konuların değerlendirildiği belirtildi. ???????

Açıklamada, "Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri hakkında bilgi verdi, ayrıca Buça şehrinde Kiev rejiminin kaba ve alaycı provokasyonu hakkında temel bir değerlendirme yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede temasların devam etmesine karar verildi.

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Vladimir Putin, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Putin, Macaristan Başbakanı Orban ile Ukrayna meselesini görüştü - Son Dakika


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