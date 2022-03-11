Son dakika haberi... Putin, Rus saflarında yer alacak Orta Doğu'dan "gönüllü savaşçılara" onay verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Putin, Rus saflarında yer alacak Orta Doğu'dan "gönüllü savaşçılara" onay verdi

11.03.2022 12:42
Son dakika haberi... Putin, Rus saflarında yer alacak Orta Doğu'dan "gönüllü savaşçılara" onay verdi

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

Putin, çevrim için düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısının başlangıcında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna'daki durumu anlatan raporunu dinledi.

Çoğunluğu Orta Doğu'dan, 16 bin "gönüllünün" Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu bildiren Şoygu, "Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz, son on yılda en zor zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya her taraftan kontrolsüz silah teslimatları olduğunu belirten Şoygu, çatışmalarda Ukrayna güçlerinden kalan silah, mühimmat ve askeri araçların sözde ayrılıkçı yönetimlere devredilmesini teklif etti.

Batı'nın, tehlike altında olmamalarına rağmen durumu kullanarak Rusya'nın batı sınırlarına her geçen gün yeni askeri birlikler konuşlandırdığını söyleyen Şoygu, "Genelkurmay Başkanlığı buna dayanarak batı sınırlarımızı güçlendirmek ve korumak için savaş birimlerini oraya taşımak için plan geliştiriyor." dedi.

Putin: "Orta Doğulu gönüllü savaşçıların çatışma bölgelerine gitmesine yardım edilecek"

Putin de yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinden paralı savaşçıların Ukrayna'ya geldiğini, Ukrayna'nın Batılı destekçileri, Kiev yönetiminin uluslararası hukukun tüm normlarını hiçe sayarak bunu saklamadığını söyleyerek Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

Putin, "Bu nedenle, özellikle para için değil de gönüllü olarak gelip Donbas'ta yaşayan insanlara yardım etmek isteyen insanlar görürseniz, onları karşılamak ve çatışma bölgesine gitmelerine yardımcı olmak gerekir." diye konuştu.

Rus ordusunun eline Ukrayna tarafından geçen Batı yapımı silahların da sözde ayrılıkçı yönetimlere verilmesi fikrini desteklediğini dile getiren Putin, Rusya'nın batı sınırlarının güçlendirilmesiyle ilgili, NATO ülkelerinin bu yönde yaptıkları eylemlere ilişkin ayrı bir değerlendirme gerektiğini ve bu yüzden ayrı bir rapor istediğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Putin, Rus saflarında yer alacak Orta Doğu'dan 'gönüllü savaşçılara' onay verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Putin, Rus saflarında yer alacak Orta Doğu'dan "gönüllü savaşçılara" onay verdi - Son Dakika
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