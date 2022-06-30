Son dakika haberi: Putin, stratejik istikrar ve silah kontrolü ile ilgili diyaloğa açık olduklarını söyledi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Putin, stratejik istikrar ve silah kontrolü ile ilgili diyaloğa açık olduklarını söyledi

30.06.2022 15:09
Son dakika haberi: Putin, stratejik istikrar ve silah kontrolü ile ilgili diyaloğa açık olduklarını söyledi

Son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik istikrarın sağlanması, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, silah kontrolü alanındaki durumun iyileştirilmesi konularında diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik istikrarın sağlanması, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, silah kontrolü alanındaki durumun iyileştirilmesi konularında diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Forumu'na gönderdiği görüntülü mesajında, çok kutuplu uluslararası ilişkiler sisteminin oluşum sürecinin devam ettiğini belirtti.

"Dünyadaki demokratik ve adil sisteminin karşılıklı saygı, güvene dayalı ve kabul görmüş Birleşmiş Milletler'in prensipleri temelinde olması gerektiğini" vurgulayan Putin, "Rusya, stratejik istikrarın sağlanması, kitle imha silahların yayılmasının önlenmesi, silah kontrolü alanındaki durumun iyileştirilmesi konusunda diyaloğa açıktır." dedi.

Putin, iklim, açlıkla mücadele, gıda ve enerji pazarlarında istikrarın, uluslararası piyasalarda da adil kural ve rekabetin sağlanması gibi konularda çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüm bu alanlar, yeterli ve esnek yasal düzenlemeyi ve bu yönde ortak çalışmaları gerektiriyor. Böylece yaşayanların soykırımdan korunmasını amaçlayan Donbas gibi krizler ortaya çıkmayacak." diye konuştu.

Ukrayna yönetiminin insanlık suçu işlediğini savunan Putin, Rusya'nın ileride de tüm halkların ve kültürel, medeniyet çeşitliliğinin korunmasının garanti altına alınacağı daha demokratik ve adil bir dünyanın oluşturulması için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

Putin, "Uluslararası hukuk çerçevesinde devamlı hareket edilmesi ve birlikte çalışılması ile dünyanın karşısında olan en zor sorunların çözülebileceğinden, devletlerin tutarlı ve istikrarlı şekilde gelişiminin sağlanacağından eminim." ifadesini kullandı.

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Putin'den 'diyaloğa açığız' mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız Putin'den 'diyaloğa açığız' mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız ABD istihbaratı: 'Putin hala Ukrayna'nın büyük bölümünü istiyor' ABD istihbaratı: 'Putin hala Ukrayna'nın büyük bölümünü istiyor'
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Putin, stratejik istikrar ve silah kontrolü ile ilgili diyaloğa açık olduklarını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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