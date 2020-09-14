Putin ve Macron'dan telefon görüşmesi - Son Dakika

Putin ve Macron'dan telefon görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Belarus'ta yaşanan siyasi kriz, Libya'daki iç savaş ve Rus muhalif siyasetçi Aleksei Navalny'nin zehirlenme olayı ve sonrasında yaşanan sürecin ele alındığı ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Belarus'ta yaşanan siyasi kriz, Libya'daki iç savaş ve Rus muhalif siyasetçi Aleksei Navalny'nin zehirlenme olayı ve sonrasında yaşanan sürecin ele alındığı ifade edildi.
Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. İki liderin telefon görüşmesinde Belarus'ta yaşanan siyasi krizin, Ukrayna'da yaşanan Rusya yanlısı ayrılıkçılarla devam eden gerilimin ve Rus muhalif siyasetçi Aleksei Navalny'nin zehirlenme olayı ve sonrasında yaşanan sürecin ele alındığı aktarıldı. Liderlerin görüşmede ayrıca, Libya'da yaşanan iç savaşın sona erdirilmesi için yoğun çabaya ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduğu belirtildi.
(Erhan Altıparmak/İHA)
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