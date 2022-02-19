Üye Girişi
Putin'den savaşa hazırlık adımı! Yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı - Son Dakika

Putin'den savaşa hazırlık adımı! Yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı

19.02.2022 00:20
Putin'den savaşa hazırlık adımı! Yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim iyice tırmanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı.

Rusya'nın son günlerde Ukrayna üzerindeki tehdidini artırmasıyla bölgede savaş tehlikesi ortaya çıktı. Ukrayna, Rusya tehlikesine karşı NATO ve ABD'den destek alırken Moskova'da bir dizi hazırlıklar yapmaya devam ediyor. Bu hazırlıklar arasında yedek askerlerin eğitime alınması da var.

ÇAĞRI YAPILDI

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin'in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

YÜKÜMLÜLER 3 YILDA BİR DEFADAN FAZLA EĞİTİME ÇAĞIRLAMIYOR

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi. Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.

YORUMLAR
500
Putin'den savaşa hazırlık adımı! Yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı Putin'den savaşa hazırlık adımı! Yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı Putin ve Lukaşenko, yarın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatını takip edecek Putin ve Lukaşenko, yarın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatını takip edecek Rusya'dan balistik ve seyir füzeleriyle yeni tatbikat Rusya'dan balistik ve seyir füzeleriyle yeni tatbikat

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, İnternet, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin'den savaşa hazırlık adımı! Yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 00:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: Putin'den savaşa hazırlık adımı! Yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement