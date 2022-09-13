Son dakika haberi... Rabia'nın öldüğü kaza raporunda sürücü 'kusursuz', başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken'

ISPARTA'da, yürürken duyduğu köpek sesinden korkup yola fırlayan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya (20) çarpıp yaşamını yitirmesine neden olan sürücü Ahmet Y.'nin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, kaza tespit tutanaklarına ilişkin rapor okundu. Raporda ölen Rabia Kallı'nın tali kusurlu, başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken', sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu belirtildi. Kallı ailesinin avukatları yeni bir rapor talebinde bulundu, hakim isteği reddetti.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, 5 Mart akşamı arkadaşı Hilal Topçu ile İstanbul Caddesi'nde yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen Ahmet Y., kullandığı hafif ticari araçla Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası yoğun bakıma alınan Rabia Kallı, bu servisteki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Y. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.