Son dakika haberi... Rahatsızlanan vatandaşı iş makinesiyle ambulansa yetiştirdiler - Son Dakika

Son dakika haberi... Rahatsızlanan vatandaşı iş makinesiyle ambulansa yetiştirdiler
31.01.2021 16:26
Gelen son dakika haberine göre Rahatsızlanan vatandaşı iş makinesiyle ambulansa yetiştirdiler Kars'ta evinde birden bire rahatsızlanan bir kişi yolların kapalı olması nedeniyle iş makinesi yardımıyla ambulansa ulaştırıldı.
Rahatsızlanan vatandaşı iş makinesiyle ambulansa yetiştirdiler
KARS - Kars'ta evinde birden bire rahatsızlanan bir kişi yolların kapalı olması nedeniyle iş makinesi yardımıyla ambulansa ulaştırıldı.
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde evinde oturduğu esnada birden bire fenalaşan bir kişi için 112'den ambulans istendi. Köy yolunun kapalı olmasından dolayı hastaya ulaşamayan 112 ekiplerinin imdadına İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yetişti.
İş makinesiyle köye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesinin kepçesine aldığı hastayı 112 ekiplerine ulaştırdı. İlk tedavisi yapılan hasta daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
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