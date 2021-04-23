Son dakika haberi! RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazanın ruhunu ışıklandırdıkları apartmandaki etkinliklerle çocuklarına anlatıyorlar - Son Dakika

Son dakika haberi! RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazanın ruhunu ışıklandırdıkları apartmandaki etkinliklerle çocuklarına anlatıyorlar

23.04.2021 11:09
Son dakika haberi! RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazanın ruhunu ışıklandırdıkları apartmandaki etkinliklerle çocuklarına anlatıyorlar, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Ramazanın manevi havasını çocuklarına hissettirmek isteyen bir aile, Kağıthane'de yaşadıkları apartmanı 3 yıldır ışıklandırıyor, dairelerde "ramazan köşesi" oluşturuyor.

Ramazanın manevi havasını çocuklarına hissettirmek isteyen bir aile, Kağıthane'de yaşadıkları apartmanı 3 yıldır ışıklandırıyor, dairelerde "ramazan köşesi" oluşturuyor.

Bu yıl ramazanın başlamasıyla aile apartmanını boydan boya led ışıklandırma ile aydınlatan Keloğlu ailesi, binanın girişini balonlar ve "Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" yazısıyla süsledi.

Daireleri de farklı şekillerde süsleyen aile, evlerinin bir odasını çocuklara özel hazırladı. Keloğlu ailesi bu odalarda çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve hadis öğreterek ramazana özel aktiviteler düzenliyor.

"Binanın dışını ışıklandırdık, içine de ramazan köşeleri hazırladık"

Apartman sakini Bilal Keloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları 6 yaşındaki Ömer Faruk ile 15 aylık Osman Gazi'ye ramazanın maneviyatını hissettirmek için uğraştıklarını söyledi.

Keloğlu, aile apartmanında oturduklarını dile getirerek, "Çocukların ramazanın manevi havasını hissetmeleri için aktiviteler yapıyoruz. Ramazan köşesi yaptık. Oradan her güne ayrı hadis ve hediye çıkıyor. Ramazanın önemini anlatabilmek için çocuklara süslemeler yaptık." dedi.

Ramazanın maneviyatını çocuklara küçük yaşta anlatmayı amaçladıklarını kaydeden Keloğlu, onların gelecekte vatana ve millete hayırlı bir evlat olmalarını istediğini kaydetti.

Keloğlu, yaşadıkları apartmanı 3-4 yıldır ramazanda ışıklandırdıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eşimin kuzeni Sudan'da yaşıyor. Sudan'da ramazan geldiği zaman her yer süsleniyor ve ışıklandırılıyormuş. Biz de çocuklarımıza ramazanın önemini, güzelliğini, şenlik havasında geçtiğini anlatabilmek için apartmanı süsledik. Binanın dışını ışıklandırdık, içinde de ramazan köşeleri hazırladık. Çocuklarım, ışıklandırmayı bayramın sevinci, gelişi gibi hissediyor. Akşam olduğu zaman 'Işıkları yakalım' diyorlar. Çocuklar ve bizim için bir sevinç oluyor. Pandemi döneminde dışarı çıkamadıkları için onlar için de aktivite ve güzellik oluyor. Binadaki ışıklandırmayı akşam olunca kendileri yakıyor."

Dışarıdan binayı görenlerden çok olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Keloğlu, "Ramazanın maneviyatını binayı görenler de hissediyor. Bizden görüp kendi binalarını süsleyen komşularımız oldu. Herkese, çocuklarla güzelce vakit geçirmeyi, aktiviteler yapmayı, ramazanın anlamını çocuklara güzelce anlatabilmeyi, biz ramazanı yaşarken çocuklara da yaşatabilmeyi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yandaki komşu görmüş, o da ufak bir ışıklandırma yapmış."

Aynı apartmanda yaşayan 67 yaşındaki dede Celal Cevahir ise torunlarına ramazanın manevi havasını hissettirmeye ve anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Cevahir, çocuklara orucu ve Kur'an-ı Kerim okumanın gerekliliğini öğrettiklerini kaydederek, "Bizim katta çocuk olmadığı için köşe yapmadık. Ama burada cemaatle namaz kıldık. Geçen ramazanda pandemide dışarı çıkmak yasaktı. O yüzden teravihleri burada kıldık, şimdi de öyle." dedi.

Apartmanı ışıklandırmayı çocuklarının ve damadının düşündüğünü belirten Cevahir, şunları kaydetti:

"Işıklandırmanın bu üçüncü senesi. Ramazan gelince millet değişikliği fark etsin istedik. Pandemi döneminde apartmanı biraz daha fazla süsledik. Geçen sene biraz daha azdı. Yandaki komşu görmüş, o da ufak bir ışıklandırma yapmış. Milletin dikkatini çekiyor. Apartmanın ışıklandırmasını bu sene kandilde de yaptık. Geçen seneler yapmamıştık. Bundan sonra kandillerde inşallah ışıklandırma yaparız."

Osman Gazi, Kağıthane, Ramazan, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazanın ruhunu ışıklandırdıkları apartmandaki etkinliklerle çocuklarına anlatıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Boğaz manzaralı yalısından Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları         
10:32
Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı         
10:06
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı         
09:38
Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti         
08:37
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi         
06:33
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum         
01:23
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti         
22:04
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza         
15:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 11:25:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazanın ruhunu ışıklandırdıkları apartmandaki etkinliklerle çocuklarına anlatıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei