Son dakika... Küresel piyasalardaki halka arzlarda ilk çeyrekte 20 yılın en yüksek performansı görüldü - Son Dakika

Son dakika... Küresel piyasalardaki halka arzlarda ilk çeyrekte 20 yılın en yüksek performansı görüldü

04.05.2021 12:15
Son dakika... Küresel piyasalardaki halka arzlarda ilk çeyrekte 20 yılın en yüksek performansı görüldü, System.String[]

Son dakika haberleri: Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin (Ernst&Young), Global Halka Arz Trendleri 2021 Raporu'na göre, küresel piyasalardaki halka arzlarda ilk çeyrekte 20 yılın en yüksek performansı görüldü.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin (Ernst&Young), Global Halka Arz Trendleri 2021 Raporu'na göre, küresel piyasalardaki halka arzlarda ilk çeyrekte 20 yılın en yüksek performansı görüldü. Dünya genelinde 430 halka arz işleminden 105,6 milyar dolar gelir sağlandı.

EY, Global Halka Arz Trendleri 2021 Raporu'nun birinci çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Buna göre, halka arzlarda tipik olarak durağan bir üç aylık dönem olarak bilinen ilk çeyrekte, işlem sayısı ve halka arzlar yoluyla elde edilen gelirler bakımından son 20 yılın en yüksek performansı yakalandı.

Geleneksel halka arz piyasalarında yüksek hareketlilik görülmesinin yanı sıra özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) halka arzlarında rekor seviyelere ulaşıldı. SPAC halka arzlarında ilk çeyrekte 2020 yılının tamamından daha fazla sayıda işlem tamamlandı ve gelir elde edildi.

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artarak 430 oldu. Halka arzlar yoluyla elde edilen gelir de yüzde 271 yükselişle 105,6 milyar dolar oldu.

Likidite bolluğu ve bireysel yatırım platformları halka arzları destekledi

Rapora göre, küresel halka arzlardaki bu hareketlilik, likidite bolluğu ve salgın döneminde ortaya çıkan yeni fırsatlardan kaynaklanıyor. Bununla birlikte bireysel yatırım platformlarının genç nesil de dahil olmak üzere halk arasında popülerleşmesi yatırım yapmayı her zamankinden daha fazla erişilebilir hale getiriyor.

Piyasalarda gelecek döneme ilişkin olarak düzeltme öngörülüyor ve yatırımcı duyarlılığı kırılgan seyrediyor. Bu ortamda yatırımcılar, bol likiditeden fayda sağlamaya ve yatırım getirisi elde etmeye odaklanmaya devam edecekler.

En fazla işlem Asya-Pasifik'te, en yüksek gelir Amerika'da

Amerika Kıtası'nda ilk çeyrekte 121 halka arz işlemi gerçekleştirilirken, bu işlemlerden 45,2 milyar dolar gelir elde edildi. Amerika borsaları, 20 yıldan uzun bir sürenin en yüksek işlem sayıları ve gelirlerini gördü.

Asya-Pasifik Bölgesi'nde 200 işlem ile 34,3 milyar dolar gelir elde edildi ve 20 yılın en yüksek halka arz geliri kaydedildi. 2020 yılını halka arzlarda durağan geçiren EMEIA Bölgesi'nde (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) ise 109 işlem tamamlandı ve 26,1 milyar dolar gelir sağlandı.

Teknoloji, 2021'in ilk çeyreğinde de en çok halka arz işlemi yapılan sektör olmayı sürdürdü. Teknoloji sektöründe ilk üç ayda 111 işlem ile 46,1 milyar dolar gelir elde edildi. İkinci sırada yer alan sağlık hizmetleri sektöründe 78 işlem yapıldı ve 14 milyar dolar gelir sağlandı. Sanayide ise 57 işlemle 6,3 milyar dolar halka arz geliri kaydedildi.

"Piyasalarda volatilite yaratabilecek çok sayıda belirsizlik bulunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, likidite bolluğunun yaşandığı küresel piyasalarda halka arz işlem sayıları ve gelirlerinde 20 yılın en iyi performansının yakalandığını belirtti.

Salgının devam etmesiyle birlikte içerisinden geçilen dönemde küresel halka arz piyasalarını etkileyebilecek ve piyasalarda volatilite yaratabilecek çok sayıda belirsizlik bulunduğunun altını çizen Canoğulları, "Bunlar arasında dünya genelinde aşılama çalışmalarının beklenenden yavaş ilerlemesi ve salgında yeni dalgalar yaşanmasıyla ekonomik toparlanmanın sekteye uğramasının yanı sıra, sıkılaştırılan düzenleme süreçlerinin etkisiyle halka arzların yavaşlaması ve bankaların kaldıraçları azaltmasıyla birlikte sermaye piyasalarında istikrarın bozulması riski yer alıyor. Şirketlerin koşullar uygunken piyasaya erişim sağlamaya güçlü şekilde hazır olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Yatırımcı, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Küresel piyasalardaki halka arzlarda ilk çeyrekte 20 yılın en yüksek performansı görüldü - Son Dakika Ekonomi


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