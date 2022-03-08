Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

08.03.2022 14:28
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

Son dakika haber... USTA oyuncu Rasim Öztekin, ölümünün 1. yıldönümünde yakınları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı.

USTA oyuncu Rasim Öztekin, ölümünün 1. yıldönümünde yakınları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, ölümünün 1. yıldönümünde mezarının bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anıldı. Anma törenine eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, kızı Pelin Öztekin, oyuncu Şoray Uzun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve sevenleri katıldı. Anmaya katılanlar Rasim Öztekin'in mezarlığına çiçekler bırakarak dualar etti. Duaların ardından Rasim Öztekin için boş bir deftere yazılar yazıldı.

"SARDUNYAYI ÇOK SEVERDİ, EVİMİZİN BAHÇESİNE DEĞİL MEZARINA KOYDUK"

Eşi Esra Kazancıbaşı, "Rasim benim her şeyimdi. Sadece aşkım değildi, arkadaşımdı, dostumdu, birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı. Rasim bazen babamdı, bazen hastalandığında gözümün için gibi baktığım bir çocuktu. Biz Rasim ile yeni bir hayat peşindeydik. Daha küçük ve deniz kenarında bir evimiz olsun istiyorduk. Sardunyayı o da çok severdi ben de çok severdim. Maalesef yeni evimizin bahçesine sardunya değil mezarına sardunya koydum. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum" dedi.

"SADECE BABAMI DEĞİL ÖĞRETMENİMİ DE KAYBETTİM"Kızı Pelin Öztekin ise gözyaşları içerisinde "Çocukken babamı göremediğim için çok şikayet ediyordum uzun süre çekimler için gittiği zaman. Hala kendimi öyleymiş gibi kandırıyorum. Sadece babamı değil, öğretmenimi ve kahramanımı kaybettim. Bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim" diye konuştu.

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUM"

Oyuncu Şoray Uzun, Rasim Öztekin ile arasında geçen diyaloğu anlatarak, "Kavuk teslim töreninden önce nasıl devredileceğini konuşuyorduk. Kendisine, 'Allah korusun, sen vefat edersen ne yapacağız' dedim. Bana, 'konuşmayı sen yaparsın' dedi. Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum. Umarım, mutlusundur. Nurlar içinde yat, seni çok seviyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
YORUMLAR
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Rasim Öztekin, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı, kızı gözyaşlarına hakim olamadı Rasim Öztekin, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı, kızı gözyaşlarına hakim olamadı 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları Rasim Öztekin'e Eşinden Duygusal Anma! Rasim Öztekin'e Eşinden Duygusal Anma!

Rasim Öztekin, Pelin Öztekin, Zincirlikuyu, Şoray Uzun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika


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