TÜRKİYE'nin futbolcu fabrikası Altınordu'dan Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'e 2.5 milyon Euro (22.5 milyon TL) bonservis bedeliyle 3 yıllığına transfer olan henüz 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir, İzmir kulübüne duygusal bir törenle veda etti. Takım arkadaşları, teknik heyet, yönetim ve kulüp çalışanlarıyla helalleşen genç savunmacı, Altınordu'yu asla unutmayacağını dile getirdi. Bursa'daki futbol okulundan seçilerek 12 yaşında kapısından içeri girdiği Altınordu'da 5 yıl geçirdiğini belirten Ravil, "Altınordu'da hayatın tüm gerçeklerini öğrenmiş olabilirim. Bu kulüp bana aile oldu. Bana bu şansı veren başta Seyit Mehmet Özkan olmak üzere tüm antrenörlere, tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Burası hayatımın yönünü değiştirdi. Altyapıda geçirdiğim günler inanılmazdı. Yaşadıklarımı umutmam mümkün değil" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Başakşehir'e transfer olarak hayallerine ulaşmak için ilk adımı attığını ifade eden milli futbolcu, "Hayalimi daha önce Cengiz Ünder'de gördüm. Altınordu'dan Başakşehir'e, oradan da Roma'ya gitmişti. Ben de ülkemi, Başakşehir'i ve Altınordu'yu en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Benim için artık bambaşka bir macera başlıyor. Önümde atılacak yeni adımlar, kurulacak yeni hayaller olacak. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Avrupa'ya gidişini gözümle gördüm. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyorum. Real Madrid'de oynamak çocukluk hayalim. İnşallah gerçekleştirebilirim. A Milli Takım hedefim de var" dedi. Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Ravil, topla haşır neşir olması nedeniyle tekniğinin geliştiğini, top kazanma ve hava toplarında da iyi olduğunu ve gelişim göstereceğini kaydetti.