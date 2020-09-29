Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda - Son Dakika

Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda

Son dakika gelişmesine göre TÜRKİYE'nin futbolcu fabrikası Altınordu'dan Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'e 2.5 milyon Euro (22.5 milyon TL) bonservis bedeliyle 3 yıllığına transfer olan henüz 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir, İzmir kulübüne duygusal bir törenle veda etti.

Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda, System.String[]

TÜRKİYE'nin futbolcu fabrikası Altınordu'dan Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'e 2.5 milyon Euro (22.5 milyon TL) bonservis bedeliyle 3 yıllığına transfer olan henüz 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir, İzmir kulübüne duygusal bir törenle veda etti. Takım arkadaşları, teknik heyet, yönetim ve kulüp çalışanlarıyla helalleşen genç savunmacı, Altınordu'yu asla unutmayacağını dile getirdi. Bursa'daki futbol okulundan seçilerek 12 yaşında kapısından içeri girdiği Altınordu'da 5 yıl geçirdiğini belirten Ravil, "Altınordu'da hayatın tüm gerçeklerini öğrenmiş olabilirim. Bu kulüp bana aile oldu. Bana bu şansı veren başta Seyit Mehmet Özkan olmak üzere tüm antrenörlere, tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Burası hayatımın yönünü değiştirdi. Altyapıda geçirdiğim günler inanılmazdı. Yaşadıklarımı umutmam mümkün değil" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Başakşehir'e transfer olarak hayallerine ulaşmak için ilk adımı attığını ifade eden milli futbolcu, "Hayalimi daha önce Cengiz Ünder'de gördüm. Altınordu'dan Başakşehir'e, oradan da Roma'ya gitmişti. Ben de ülkemi, Başakşehir'i ve Altınordu'yu en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Benim için artık bambaşka bir macera başlıyor. Önümde atılacak yeni adımlar, kurulacak yeni hayaller olacak. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Avrupa'ya gidişini gözümle gördüm. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyorum. Real Madrid'de oynamak çocukluk hayalim. İnşallah gerçekleştirebilirim. A Milli Takım hedefim de var" dedi. Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Ravil, topla haşır neşir olması nedeniyle tekniğinin geliştiğini, top kazanma ve hava toplarında da iyi olduğunu ve gelişim göstereceğini kaydetti.

EROĞLU: FORMAYI ALACAKTIRAltınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ravil'in Medipol Başakşehir'de formayı kapacağını ifade etti. Eroğlu, "Ravil 4 yılını akademimizde geçirdi. Gelişimi hızlı ilerliyor. Henüz 17 yaşında Ümit Milli Takım'da oynuyor, ileride A Milli Takım'da oynayacaktır. Ravil'i çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz. Ona çok güveniyoruz. Başakşehir'de kısa vadede formayı alıp oynayacağını düşünüyorum. Kendisi her antrenörün çalışmak istediği futbolcu örneğidir. Çok olgun. Duruşu, çalışması, disiplini ve kendini geliştirmesiyle çok değerli bir futbolcu benim için. Gururla izleyeceğimiz Ravil'i yakın zamanda göreceğiz" diye konuştu.ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE "35" GİYECEKÜlkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Medipol Başakşehir'in Devler Arenası'nda mücadele edecek kadroya Ravil Tagir'i de dahil ettiği öğrenildi. Ravil, Başakşehir'de İzmir'in plakasını temsilen 35 numaralı formayı terletecek. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç savunmacıyla her konuda ilgilenmesi için Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'yu görevlendirdiği öğrenildi. Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Ravil Tagir; Cengiz Ünder ve Alican Özfesli'den sonra altyapıya yaptığı yatırımla son yıllarda A Milli Takım ve Avrupa'da forma giyen yıldızları yetiştiren Altınordu'dan Başakşehir'e transfer olan üçüncü futbolcu oldu.

Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda
Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda
Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda
Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda
Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda
Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda
Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda
Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda
Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda

Başakşehir, Altınordu, Futbolcu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Ravil'den Altınordu'ya duygusal veda - Son Dakika Spor

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