Reçel yapmak için refüjde turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Reçel yapmak için refüjde turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü

29.03.2022 02:58

Reçel yapmak için refüjde turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü Adana'da 3 kadın reçel yapmak için ağaçlardan turunç topladığı sırada kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan kadınlara çarptı.

Reçel yapmak için refüjde turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü

ADANA - Adana'da 3 kadın reçel yapmak için ağaçlardan turunç topladığı sırada kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan 3 kadın yolun karşı tarafına savrulduğu sırada, karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kaldı. Kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nilüfer Kanat, Birsen Sonkur ve Özler Büyükmazı reçel yapmak için refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplamaya başladı. Kadınlar turunç topladığı sırada, M.K.A, kullandığı 01 ERH 65 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak kadınlara çarptı. Çarpanın etkisiyle kadınlar yolun diğer şeridine savruldu. Karşı taraftan gelen S.D, kullandığı 06 BMV 149 plakalı otomobil yola savrulan kadınlardan birine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından kadınların cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Otomobil çöp bidonuna çarptı: 3 yaralı Otomobil çöp bidonuna çarptı: 3 yaralı Son dakika haberi: ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLET, ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI Son dakika haberi: ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLET, ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Reçel yapmak için refüjde turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor
00:29 Sosyal medyada "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama
00:22 Merih Demiral rekor fiyata dünya devine gidiyor
23:57 Asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şahıs yakalandı! O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altındaydı
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 03:13:30. #1.13#
SON DAKİKA: Reçel yapmak için refüjde turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement