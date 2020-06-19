Red Bull Türkiye, yılın en uzun günü olan 21 Haziran Pazar günü düzenleyeceği Red Bull En Uzun Gün (#EnUzunGun) programı kapsamında Instagram hesabından başından sonuna dinamik ve capcanlı etkinlikler sunacak.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sabahın ilk saatlerinden akşama kadar sürecek program Red Bull Türkiye hesabını takip eden herkesin katılımına açık olacak.



Yılın en uzun gününde de kendine meydan okumak ve güne dinamik bir başlangıç yapmak isteyenler için Red Bull parkur sporcusu Hazal Nehir, ünlü model Itır Esen ile buluşuyor.



Parkur sporcusu Hazal Nehir ile Esen, evde spor yapmak isteyenler için Instagram üzerinden 21 Haziran Pazar günü saat 11.00'da canlı yayında Red Bull Project: Pro antrenmanı yapacak. Herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek yayında, Red Bull sporcusu Hazal Nehir ile Itır Esen keyifli bir sohbete de imza atacak.



Oyunseverler Red Bull Gaming Ground'da buluşacak



Ardından oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, Red Bull Gaming Ground ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunuyor. Ünlü Twitch yayıncısı Berke "RIP" Tepe, Mervan ve Alp TV, saat 13: 00'da başlayacak canlı yayın günboyu Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlenebilecek.

Bu sıcak yaz gününde serinlemek isteyenler için ise, bu yaza özel üretilen Red Bull Summer Edition Şeftali Lezzeti ile evde kolayca hazırlayabilecekleri lezzetli ve ferahlatıcı mokteyl tarifleri Red Bull Mokteyl Atölyesi'nde anlatılacak.

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, blues müziğin sevilen ismi Evrencan Gündüz ile Türkiye'nin en sevilen caz solistlerinden Elif Çağlar'ın performansı ile günü tamamlıyor.



Mesafeleri yakın eden, dünyanın uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren Red Bull Sunar: En Uzun Gün (#EnUzunGun) canlı konserinde ikili, Red Bull Türkiye Instagram hesabını ele geçirecek.



Sanatçılar saat 19: 30'da Kargıcak'taki deniz manzarasını arkasına alarak en sevilen şarkılarını hiç bitmeyen enerjisi ile seslendirecek. Red Bull ile #enuzungün'e ait detaylar Red Bull Türkiye instagram hesabında ve RedBull.com adresinde olacak.