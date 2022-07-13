Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı - Son Dakika
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Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

13.07.2022 21:55
Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil refüje çarparak takla attı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Feci kazada ağır yaralan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Miraç Gür (24) idaresindeki 44 BD 736 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarken, araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Miraç Gür yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı - Son Dakika

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