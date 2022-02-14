Üye Girişi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi

14.02.2022 09:58
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri: Bursa'da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyan, birine mermi yutturup silah zoruyla etek giydiren 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyan, birine mermi yutturup silah zoruyla etek giydiren 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Yaşar Deniz Ç. (28) ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri E.M. (26) ve M.Ş.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü. Yaşar Deniz Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti. Hareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y., daha sonra M.Ş.'ye silah zoruyla mermi yutturup etek giydirdi. Yaptıkları işkenceleri cep telefonuyla kayda alan gruba Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izledikten 10 dakika sonra operasyon düzenleyerek Yaşar Deniz Ç.'yi ve yanındaki Ebubekir T. ile Gökhan Y.'yi gözaltına aldı. Biri kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşar Deniz Ç.'nin takım elbise giydiği görüldü.

Olay, 10 Şubat akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Deniz Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. ve M.Ş. ile buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve M.Ş.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü. Daha sonra Yaşar Deniz Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ve M.Ş.'nin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Yaşar Deniz Ç., tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi de M.Ş.'ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları M.Ş.'ye kadın elbisesi giydirdi. Zanlılar, E.M.'ye ve M.Ş.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydetti.

E.M.'nin arkadaşlarının görüntülü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek 10 dakika içerisinde o eve operasyon düzenledi. Yaşar Deniz Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yaşar Deniz Ç.'nin 11 suç kaydı ve 1 aranmasının olduğu, kısa süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiği öğrenildi. Olaya sebep gösterilen Gamze Ü.'nün de 4'ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı.

Adrese yapılan operasyonda ise 1 adet tabanca, telsiz, kelepçe ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Öte yandan, E.M.'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı. Zanlılardan Yaşar Deniz Ç.'nin emniyette verdiği ilk ifadede, "M.Ş. ile aramızda kız arkadaş meselesi yüzünden husumet vardı. O gün M.Ş. eve geldi. Bir süre oturduktan sonra tartışıp kavga ettik. Arkadaşlarımla birlikte M.Ş. ve E.M.'nin ellerini bağladık. Korkutmak istedik. Pişmanım" dediği öğrenildi. 1'i kadın 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Ali Kamur - Ahmet Berke Erdal/ İHA)

Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
09:01 "AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement