Adana'da kendisini terk ettiği öne sürülen sevgilisinin arkadaşını rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mavi Bulvar'daki bir sitede oturan Kemal A., Zekiye A. (takma ismi Ceren) adındaki sevgilisi kendisini terk edince arkadaşı Anıl Ç.'yi 18 Mart Perşembe günü evine çağırdı. İddiaya göre, Anıl Ç.'nin boğazına bıçak dayayan Kemal A., "Ceren gelir misin" dedirterek video çekip, genç kıza gönderdi. Kemal A.'dan korkup saklandığı ileri sürülen genç kız, polis ekiplerinden yardım istedi.

Kemal A., olaydan bir hafta sonra gözaltına alındı. Polis, eski sevgili ve görüntülerdeki Anıl Ç.'yi de bilgisine başvurmak için emniyete çağırdı. Görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., serbest bırakıldı. Genç kız ile görüntülerdeki arkadaşı Anıl Ç. de Kemal A.'dan şikayetçi olmadı.

Kemal A.'nın boğazına bıçak dayadığı Anıl Ç., paylaştığı videoyla, "Herkese merhaba. Videodaki kişi benim. Hiçbir şekilde tehdit altında değilim. Video gerçek değil. O kişiyle tamamen kurgu. O kişi arkadaşımın eski sevgilisi. Aralarında ne olay geçti bununla ilgili bilgim yok. O video emniyete gitti. İfade de verdim. Yani video gerçek değil. O kişiyle aramızda bir sorun yok. İnanmazsanız annemle de konuşturabilirim sizi. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim sağlıklıyım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin kurgu olduğuna inanmayınca Anıl Ç., Kemal A. ile birlikte evde buluşup, yeni bir görüntü daha paylaştı. Görüntülerde Anıl Ç., "Merhaba, bugün 1 Nisan saat 08.50 ve şu anda sabahın en erken saatlerinde Kemal'i yanıma çağırdım. Videonun gerçek olmadığını, tehdit altında olmadığımı anlatmak ve bunu da kanıtlamak için video çekeceğim diye söylemiştim. Tehdit altında değilim, zorla burada değilim. Hatta kendisini ben çağırdım evime. Bu 1 aylık mesele zaten, kapandı, bitti. İfadeler verildi, her şey yapıldı. Bununla ilgili gereken yapıldı. Şu anda bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok" dedi.

Anıl Ç.'nin ardından konuşan Kemal A. ise, "Öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Bunlar sadece kurgu. Biz bir oyun yapalım dedik, oyun da bir şaka. Ne olduysa anlamadık ama gerçekten tüm Türkiye'den özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu videoların sosyal medyada kısa sürede yayılması üzerine Kemal A. tekrar gözaltına alındı. Kemal A.'nın ifadesinde "Bir ay önce şaka yaptık, kimseyi alıkoymadım" dediği öğrenildi. Kemal A. "alıkoymak ve hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Kemal A.'nın eski eşine şiddet uygulamaktan cezaevine girdiği ve bundan 1.5 ay önce de cezaevinden çıktığı, 2016 yılından bu yana eşinin Kemal A. hakkında yaklaşık 10 şikayeti bulunduğu, birçok kez uzaklaştırma aldığı cezaevinden çıktıktan sonra da uzaklaştırma kararı verildiği öne sürüldü. - ADANA