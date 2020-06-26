Son dakika haberi | Rektör Karabulut'dan YKS'ye girecek öğrencilere uyarılar - Son Dakika

Son dakika haberi | Rektör Karabulut'dan YKS'ye girecek öğrencilere uyarılar

Son dakika haberlerine göre Ağrı'da yaklaşık 11 bin adayın katılımı ile 44 sınav binası ve 700 salonda 2000 görevli ile 27/28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yapılan hazırlıkları yakından takip eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr.

Ağrı'da yaklaşık 11 bin adayın katılımı ile 44 sınav binası ve 700 salonda 2000 görevli ile 27/28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yapılan hazırlıkları yakından takip eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut başkanlığında 4 Haziran 2020 tarihinde ilgili Kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen ÖSYM İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, YKS'de özellikle Pandemi sürecine ilişkin alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken düzenlemelerin detaylı olarak değerlendirildiğini ve COVID-19 pandemisinin yayılımının önlenmesine yönelik tedbirler dikkate alınarak, 24 Haziran 2020 tarihinde gün boyu farklı saatlerde çeşitli unvanlardaki Sınav Görevlilerine ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğünce yapılan bilgilendirme toplantıları ile hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.


Prof. Dr. Karabulut, geleceğimizin teminatı gençlerin sağlıklı ve rahat bir ortamda YKS'ye girebilmeleri için alınan tedbirlere ilişkin olarak, "Tüm adaylara ve görevlilere ÖSYM tarafından maske ve eldiven dağıtılması, İsteyen kendi maskesini de getirebilmesi, Sınav binaları sınavlardan önce dezenfekte edilmesi, Sınav Salonları sürekli havalandırılması, Sınav Salonlarındaki oturma düzeni sosyal mesafe mümkün olduğu kadar korunacak şekilde yapılması, Sosyal mesafeyi korumak için okul bahçelerine adaylar ve görevliler hariç kimsenin alınmaması, Toplu taşıma araçlarının daha sık çalışması" hususlarına adaylar ve velilerin dikkatini çekti.


YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasının önem arz ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava adaylar ile birlikte en fazla bir yakınlarının gelmesi çağrısında bulundu. - AĞRI

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Rektör Karabulut'dan YKS'ye girecek öğrencilere uyarılar - Son Dakika

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