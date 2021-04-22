Son dakika haberi! Rektör Karamustafa: "Atatürk 23 Nisan ile geleceğimizin teminatı çocukların önemini ortaya koymuştur" - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini hatırlatan Rektör Karamustafa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal egemenlik, milletimizin onuru ve şerefidir. 23 Nisan 1920, Türk Milletinin kendi geleceğini kendisi belirlediği, egemenliğin kayıtsız şartsız millet iradesine bırakıldığı ve milli bağımsızlığımızın tüm dünyaya haykırıldığı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerini atmıştır. Kuruluşu ile birlikte ülkemizin bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesine yön veren TBMM, milli egemenliğimizin ebedi sembolü olmuştur. Atatürk, TBMM'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmekle birlikte geleceğimizin teminatı çocuklara verdiği önemi ortaya koymuştur. Bununla birlikte geleceğin güçlü Türkiye'sinde yarının büyükleri çocuklarımıza her zaman büyük görev düştüğünü belirtmiştir. Ülkemizin aydınlık geleceği, çocuklarımızın iyi eğitim almaları, öz yeterlilik sahibi olmaları ve azimle çalışmalarıyla mümkündür. O yüzden geleceğimizin teminatı çocuklarımıza gereken özeni gösterip, onları en iyi şekilde yetiştirmeli, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile duyarlılığına sahip olmalarını sağlamalıyız. Bu vesilelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna hiç tereddütsüz canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve dua ile anıyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." - KAYSERİ