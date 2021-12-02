Son dakika haberi: Rektör Nükhet Hotar'dan DEÜ Hastanesinde doğum yapan düzensiz göçmen annelere ziyaret - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Yunanistan unsurlarının lastik botla Türk kara sularına ittiği iki düzensiz göçmen kadını, doğum yaptıkları hastanede ziyaret etti.

Prof. Dr. Hotar, 15 Kasım'da İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldıktan sonra hamile oldukları anlaşılan ve DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde doğum yapan Zeynep Samua ve Fatıma Ba ile bebekleri ile bir araya geldi.

Anne ve bebeklerinin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Prof. Dr. Nükhet Hotar, gazetecilere Senegalli anneler hastaneye geldiği andan itibaren tüm sağlık çalışanlarının seferber olduğunu anlattı.

Yaşanan olayın insanlığa sığmadığını vurgulayan Hotar, "Başta Yunanistan olmak üzere 'medeni batı' dediğimiz ülkelerin göçmenlere karşı uyguladığı acımasız şiddetin ve tavrın bir örneğini daha görmüş oluyoruz. Bugün bir kez daha yakından gördük ki insanı değerlerle uyuşmayacak şekilde 2 hamile anne, Sisam Adası'ndan Türk kara sularına itilmiş. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, hamile oldukları için bizim hastanemize getirilerek doğumları yapıldı. Biz böyle bir şeye vesile olduğumuz için mutluyuz." dedi.

Hasan ve Hüseyin ismini verdiği bebeklerine sarılan anne Zeynep Samua, ikizlerini sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı için mutlu olduğunu, Hotar'ın ziyaretinin kendilerine moral olduğunu söyledi.

Zehra ismini verdiği bebeğini dünyaya getiren Fatıma Ba ise daha iyi bir gelecek hayaliyle eşi ve diğer Senegallilerle Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.

Yunan adasına ulaştıklarında askerlerin müdahalesiyle karşılaştıklarını belirten Ba, "Orada kaldığımız süre boyunca fiziksel şiddete uğradık. Bizi soyarak telefonlarımızı ve kıyafetlerimizi aldılar. İkimizin de hamile olmasına aldırış etmeden denize attılar. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bizi kurtardı. Bebeklerimizi Türkiye'de sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdik. Şükürler olsun Türkiye'de kendimi daha güvende hissediyorum. Rektör hanım bizi ziyaret etti, çok mutlu olduk." diye konuştu.