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Son dakika! Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş... Sürvar'ın kuzeni Durdu: "Planlı ve projeli bir cinayet" - Son Dakika

Son dakika! Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş... Sürvar'ın kuzeni Durdu: "Planlı ve projeli bir cinayet"

18.02.2022 17:13

Bir son dakika haberine göre Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş... Sürvar'ın kuzeni Durdu: "Planlı ve projeli bir cinayet" Mersin'de 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülen 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar'ın yakınları zanlının en ağır cezayı almasını istiyor "1-2 bıçak...

Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş... Sürvar'ın kuzeni Durdu: "Planlı ve projeli bir cinayet"

Mersin'de 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülen 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar'ın yakınları zanlının en ağır cezayı almasını istiyor

"1-2 bıçak darbesi değil 32 bıçak darbesi var. Bu bir caniliktir, vahşiliktir. Biz en ağır cezayı almasını istiyoruz"

MERSİN - Mersin'de 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülen 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar'ın yakınları zanlının en ağır cezayı almasını istiyor. Sürvar'ın kuzeni Olcay Durdu, cinayetin planlı ve projeli olduğunu iddia ederek, "Zanlı evin önünde pusu kurmuş. 1-2 bıçak darbesi değil, 32 bıçak darbesi var" dedi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, restoran işletmecisi Can Sürvar (32), merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki evinin önünü geldiği sırada, 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

"Zanlı evin önünde pusu kurmuş"

Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan dayısının oğlu Olcay Durdu, zanlının dün öğlenden itibaren kuzenini 30-40 defa aradığını söyledi. Gece kuzeninin işten gelip, evine çıktığını kaydeden Durdu, "Zanlı evin önünde pusu kurmuş 3. katta. İlk darbeyi orada yediğinde zile basamadan o can havliyle aşağı iniyor. Dışarıda kendisini tantuniciye atıyor. Zanlı oradakileri tehdit edince rahmetli bu sefer kendini dışarı atıyor. Zanlı da peşine koşuyor ve defalarca bıçak vurarak, vahşice katlediyor. Kuzenime vururken de 'niye benim telefonuma cevap vermiyorsun' diye bağırıyor. 1-2 bıçak darbesi değil 32 bıçak darbesi var. Bu bir caniliktir, vahşiliktir. Biz en ağır cezayı almasını istiyoruz. Başka isteyeceğimiz bir şey yok. Savcılarımız, hakimlerimiz olayı izlesin. Ne kadar vahşice bir olay olduğunu görsünler. Evin önünde 3. katta pusu kuruyor. Zaten görüntüler kan donduran görüntüler. Planlı ve projeli bir cinayet. Bu durduk yere olan bir şey değil. Yaşının küçük olması veya olayı bazı yerlere saptırması tamamen yalan ve aldatmacadır" dedi.

Son dakika! Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş... Sürvar'ın kuzeni Durdu: Planlı ve projeli bir cinayet
Son dakika! Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş... Sürvar'ın kuzeni Durdu: Planlı ve projeli bir cinayet
Son dakika! Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş... Sürvar'ın kuzeni Durdu: Planlı ve projeli bir cinayet

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Hamidiye, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş... Sürvar'ın kuzeni Durdu: 'Planlı ve projeli bir cinayet' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş... Sürvar'ın kuzeni Durdu: "Planlı ve projeli bir cinayet" - Son Dakika
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