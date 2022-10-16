Son dakika haberi | RESTORANDA ÇIKAN BACA YANGINI KORKUTTU - Son Dakika
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Son dakika haberi | RESTORANDA ÇIKAN BACA YANGINI KORKUTTU

16.10.2022 13:21

Son dakika gündem haberi... ANTALYA Konyaaltı Sahili Beach Park içerisinde yer alan bir restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu.

ANTALYA Konyaaltı Sahili Beach Park içerisinde yer alan bir restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Konyaaltı Sahili Beach Park içerisinde yer alan bir restoranda meydana geldi. İşletmeden duman yükseldiğini gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bacadan çıktığı değerlendirilen yangına müdahale etmeye başladı. İşletme çalışanlarının da müdahale ettiği baca yangınında restoran içi dumanla doldu. İş yeri çalışanlarının içeri girerken dumandan etkilenmemek için ağızlarına bez koyduğu görüldü. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken maddi hasar meydana geldi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | RESTORANDA ÇIKAN BACA YANGINI KORKUTTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | RESTORANDA ÇIKAN BACA YANGINI KORKUTTU - Son Dakika
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