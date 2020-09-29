Son dakika haberi: Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta, alkollü bir restoranda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesindeki bir restoranda çıktı. Edinilen bilgilere göre; önceden de aralarında husumet olduğu öğrenilen R.K. (38) ile Süleyman Şenol Aysan (29) ve M.E. (34) arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. R.K., Aysan ile birlikte M.E.'yi bıçakla yaraladı. Restorandaki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan Aysan, yapılan bütün müdahalelere hayatını kaybederken, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.E.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca iki husumetlisini bıçaklayan R.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - UŞAK