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Son dakika 3. sayfa: Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

04.08.2021 04:05

Bir son dakika haberine göre Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir restoranın ofisinde iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir restoranın ofisinde iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir alkollü restoranda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre B.K. ve Z.Ş restoranın ofisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K. Z.Ş.'ye ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine odaya giren bir şahıs B.K.'ya ateş etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken yaralı B.K. ve Z.Ş. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. B.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan Z.Ş.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından restoranda inceleme yapan ekipler restoran çalışanlarını ifadelerini almak üzere üzere polis merkezine götürürken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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