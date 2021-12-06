Üye Girişi
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

06.12.2021 17:14

Gelen son dakika haberlerine göre SAMSUN'da Tekin K.?nın (25) restoranda husumetlileri tarafından pompalı tüfeklerle uğradığı ve ağır yaralandığı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SAMSUN'da Tekin K.?nın (25) restoranda husumetlileri tarafından pompalı tüfeklerle uğradığı ve ağır yaralandığı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Canik ilçesi çevreyolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Davet üzerine arkadaşlarının bulunduğu restorana gelen Tekin K., işletme önüne geldiği sırada, kendisini takip eden ve bilinmeyen nedenle aralarında husumet olduğu öğrenilen O.B., U.A. ile R.S.'nin pompalı tüfeklerle saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için restorana giren Tekin K.'nın arkasından gelen şüpheli, tüfeklerle peş peşe ateş etmeye devam etti. İşletmede bulunanlar panik yaşarken, saldırganlar otomobile binerek kaçtı. Olayda saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Tekin K., yaralandı. Kanlar içinde kalıp, kendi imkanıyla özel hastaneye giden Tekin K., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Tekin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin sorgusu sürerken, saldırı anına ilişkin işletmeye ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Tekin K.'nin araçtan indiği ve başka bir araçtan inen şüphelinin pompalı tüfeklerle Tekin K.'ye ateş ettiği görülürken, restoranın içindeki diğer kamerada ise, Tekin K.'nin arkasından gelen şüphelinin ateş etmeye devam ettiği, işletmedeki çalışanların da panik yaşadığı anlar yer alıyor.

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA
Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Saldırı, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti 17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak 15:32 Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
17:34 Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı
17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
16:47 Sağlık emekçileri, maaş iyileştirmesi ve ek gösterge hakları için grevde!
16:37 Ormanda ensesinden vurulmuş olarak bulundu! 70 yaşındaki adamın husumetlisi yakalandı
16:23 Sedat Peker gözaltına alındı! El Cezire iddia etti!
16:15 Juventus yine mi küme düşecek? Sampdoria Başkanı tutuklandı!
16:13 Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı
16:08 Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı!
Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı         
17:34
Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi         
17:22
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi         
15:55
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 17:39:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement