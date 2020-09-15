Son dakika haberi: Restorandaki patlama anı kamerada - Son Dakika

Yalova'da bir restoranda gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, patlama önceki akşam saatlerinde Şehit Ömer Faydalı Bulvarı'nda meydana geldi. Kapalı olan lokantada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana yaşandı. Patlamayla birlikte lokanta ve önünde park halinde bulunan araç çevredeki dükkanlarda hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve gaz ekipleri tedbir aldı.

Patlama anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, işyerinin önünden geçen bir kişi ise son anda kurtuldu. Patlamanın etkisiyle sokakta bulunan kişilerin kaçması da dikkat çekti.

(İHA)