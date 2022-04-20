GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanan Ece Melisa Mercankaya'nın cenazesi, memleketleri Manisa'da toprağa verildi. Küçük Ece Melisa için Şehzadeler ilçesi Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Cenazede anne Hasret Mercankaya ve baba Cihan Mercankaya ayakta durmakta güçlük çekti. Çift, kızlarının tabutuna sarılarak ağladı. Cihan Mercankaya'nın "Canım kızım" diyerek gözyaşı döktüğü görüldü. Kılınan namazın ardından Ece Melisa'nın cenazesi Kırtık Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Anne Hasret Mercankaya'ya olaydan 3 gün önce meme kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.