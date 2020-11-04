Suriye'nin Resulayn kentinin kırsalındaki Al-Zaydiyah köyünde Suriye Milli Ordusu kontrol noktasının yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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