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Son dakika haberi | Reuters: "Ukrayna'nın doğusunda patlama sesleri duyuldu" - Son Dakika

Son dakika haberi | Reuters: "Ukrayna'nın doğusunda patlama sesleri duyuldu"

19.02.2022 13:38
Son dakika haberi | Reuters: "Ukrayna'nın doğusunda patlama sesleri duyuldu"

Son dakika haberlerine göre Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'in kuzeyinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'in kuzeyinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna sınır hattında gerginlik giderek tırmanıyor. Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'in kuzeyinde birden fazla patlama sesi duyuldu. Patlamaların kaynağı henüz bilinmezken, ayrılıkçılardan ya da Kiev yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Donbass'ta 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından saatler önce yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların gece boyunca 19 kez ateşkes ihlali yaptığı ve

açılan ateş sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ayrılıkçıların Minsk anlaşması kapsamında yasaklanan silahları kullandığı belirtilmişti.

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Patlama, Reuters, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Reuters: 'Ukrayna'nın doğusunda patlama sesleri duyuldu' - Son Dakika


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