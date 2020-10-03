Son dakika haberi... Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla açıldı (2) - Son Dakika

'TERÖR BÖLGELERİ YA TEMİZLENİR YA DA BİZ YAPARIZ'

Hatay'ın Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış şehirlerin başında geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bombalı saldırılardan, sığınmacı akınına kadar her türlü sıkıntıya göğüs gererek dünyaya insanlık ve kardeşlik dersi veren Hataylı kardeşlerimin her birine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Esasen Hatay, 1939'da Anavatan'a katılma kararı alarak, bu konudaki duruşunu 80 yıl önce net bir şekilde ortaya koymuştur. Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib harekatlarımız, buradaki kardeşlerimize vefamızın gereğiydi. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik. Biz Suriye güvende ve huzur içerisinde olmadan, Hatay'dan ve diğer sınır illerimizden başlayarak, Türkiye'nin de güven ve huzur içinde olmayacağını biliyoruz. Tıpkı Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Akdeniz'de olduğu gibi, bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar, sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz. Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların, konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeleri, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz bunu gider kendimiz yaparız. İdlib'te yeni bir insanlık trajedisine yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz. Sabrımızı zorlayan tacizler ve provakatif saldırılara hak ettikleri cevabı vermekte tereddüt göstermeyeceğiz. Elbette her konuda olduğu gibi Suriye'deki meselelerin çözümünde tercihimiz barıştır, siyasi yollardır. Bu noktaya gelene kadar biz kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız" dedi.