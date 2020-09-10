Son dakika haberi: Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Bayat, adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te meydana gelen terör saldırısının sorumlularından terörist Ercan Bayat, adliyeye sevk edildi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörist Bayat, geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.

Terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat, dün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivilde yaralanmıştı.

Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıların kurbanı bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede daha sonra yaşam mücadelesini kaybetmesiyle ölü sayısı 53'e yükselmişti.