Üye Girişi
Son dakika haberi: Rezan Epözdemir: "TFF yönetimi 4 gündür talebimize karşı karar vermemek için toplanmadı" - Son Dakika

Son dakika haberi: Rezan Epözdemir: "TFF yönetimi 4 gündür talebimize karşı karar vermemek için toplanmadı"

16.07.2021 15:02
Son dakika haberi: Rezan Epözdemir:

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Oğulcan Çağlayan'a lisans vermemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "4 gündür TFF yönetimi bu talebimize karşı karar vermemek için inanılmaz bir şekilde toplanmadı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Oğulcan Çağlayan'a lisans vermemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "4 gündür TFF yönetimi bu talebimize karşı karar vermemek için inanılmaz bir şekilde toplanmadı. Durumdan haberdar olmalarına rağmen ne yazık ki yönetimi toplamadılar" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan'a Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisans vermemesi gelişmeleriyle ilgili GS TV'de açıklamalarda bulundu. Oğulcan Çağlayan ile ilgili olayın geçtiğimiz sezon içerisinde yaşadığını hatırlatan Epözdemir, "TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuru yapılmıştı. UÇK bir haksız fesih olduğundan bahisle bizim de çok şaşırdığımız bir karara imza attı. 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL tazminattan hem Oğulcan'ı hem de kulübümüzü sorumlu tuttu. Oyuncuya 6 maç men cezası verildi. Tahkim Kurulu 3 maça indirdi fakat 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL'yi onadı. Biz adli yargıya gittik. Çünkü Tahkim Kurulu kararları Anayasa'nın 59. maddesine göre adli yoluna kapalı ama Tahkim Kurulu'nun mali sonuçlarına ilişkin kararları adli yargıya açık. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Bu sezon itibariyle bizim yönetimiz döneminde transfer yasağıyla ilgili başvuru yaptık. TFF Yönetim Kurulu bu talebimizi reddetti. Tahkim Kurulu itirazımızı kabul etti ve transfer yasağını kaldırdı. Transfer yasağı kalktıktan sonra biz UEFA ile yazışmalar yaptık. UEFA'ya hem vergi dosyalarımız hem de Oğulcan Çağlayan meselesi ile ilgili. Bunlar çekişmeli alacaktır, hukuki süreç devam ediyor. Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyize taşıdık. Dolasıyla kesin bir alacak değil. UEFA'nın da bize karşı dönüşü müspet oldu. Bu gelişmelerden sonra oyuncumuzun lisans ve vizesinin TFF tarafından tescil edilmesini bekliyoruz. Orada bir sıkıntı olduğunun söylenmesinin ardından 4 gün önce başvurumuzu yaptık. 4 gün içerisinde TFF Başkanvekiliyle ve genel sekreteriyle de görüştüm. Kendilerine özetle şunu söyledim. '15 Temmuz 24.00'e kadar bizim UEFA'ya listeyi vermemiz lazım, bu konuda bir karar verin' dedim. Müspet karar vermeniz lazım. Lisan ve vize konusunda hiçbir engel yok. UEFA ve Tahkim Kurulu'nun bakışı ortada. Talebimizi reddediyorsanız da biz hemen Tahkim Kurulu'na başvurup, Tahkim Kurulu nezdinde bu kararı kaldıracağımızı düşünüyoruz. Çünkü bu karar hukuk garabetidir. Hukuken ve fiilen kabul edilemez bir karardan bahsediyoruz. İyi niyetten uzak bir karar. 4 gündür TFF yönetimi bu talebimize karşı karar vermemek için inanılmaz bir şekilde toplanmadı. An itibariyle böyle bir karar verilmiş değil. Durumdan haberdar olmalarına rağmen 15 Temmuz 24.00'ün son dakika olmalarını bilmelerine rağmen ne yazık ki yönetimi toplamadılar. Türkiye'nin milli menfaatleri, uluslararası arenada mücadele edecek takımımızın PSV ile oynayacağı maç çok önemli. Buradaki hassasiyetleri anlatmamıza rağmen TFF Yönetim Kurulu çok ilginç bir şekilde karar vermedi. Biz dönüş şöyle oldu. 'Zaten 1 hafta sonraya kadar iki oyuncu değiştirme hakkınız yok, 1 haftaya kadar karar çıkar. O ikinci oyuncu hakkınız bu şekilde kullanırsınız'. Biz de kendilerine dedik ki, 'Transfer yapacağız bu süreçte. 2 oyuncu hakkımızı bu şekilde kullanacağız. Bizim 24.00'e kadar listeyi vermemiz lazım. Lütfen bu konuda hassasiyet gösterin. Olağanüstü bir durum. Yönetim kurulunuzu toplayın ve ne karar veriyorsanız verin' dedik. Başkanımızın Burak Elmas katıldığı canlı yayında bu konuda gerekçesiz bir şekilde bu uygulamanın yapıldığını söylemişti. Hatta 'Benim bu yayındaki ifadelerim bekleniyor' demişti. Galatasaray çok ciddi bir zarara uğramış oldu. Bir oyuncumuzu listeye bildirememiş olduk. Biz bu kararın hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz. Çatı kuruluşu olan TFF'nin kendisinin çözümsüzlüğünün merkezi olduğunu düşünüyoruz. Bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemlidir. Hukuk hepimize lazım. TFF'nin kurullarının ve kendisini, uygulamalarının ve kararlarının adil olmadığını ve adil görünmediğini de düşünüyoruz. Bu karar iyi niyetten uzak ve hukuksuz bir karardı. Bundan sonra federasyondan şöyle bir açıklama gelecektir. 'Galatasaray'ın 1 haftaya kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı var. 1 haftaya kadar bu süreci nihayete erdireceğiz'. Ama biz 2 oyuncu hakkımızı transferlerden yana kullanmak istiyoruz. Galatasaray olarak sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Hukuki yollara başvuracağız. Bu konuda da olağanüstü çapa içinde bulunacağız. Bu sabah itibariyle TFF'ye de bu konudaki süreçle ilgili hukuki yollara başvurma hakkımızı saklı tuttuğumuzu, maddi ve manevi zararlarımızın tazmini hususundaki bütün haklarımızı da saklı tuttuğumuzu bildiren ihtarnamemizi keşide ettik" diye konuştu.

"Sonuna kadar hukuki haklarımızı kullanıyoruz"

Galatasaraylıların bu koltukları onlara emanet ettiğini ve görevlerinin sarı-kırmızılıların hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmak olduğunu vurgulayan Rezan Epözdemir, "Bütün hukuki yollara başvurduk. İhtarnamemizi keşide ettik. Zararımızın tazminine ilişkin hukuki adımları da atacağız. TFF'nin UEFA'nın çekişmeli alacak olarak kabul ettiği Tahkim'in de kesin bir karar yok, yargılama devam ediyor gerekçesiyle transfer yasağını kaldırdığı bir olayda bizim başvurumuzu kabul etmesi lazım. Aksi hukuk garabeti olur. Diyelim ki reddetti, Tahkim'e başvuracağız. Tahkim Kurulu'ndan da bu kararın kaldırılması kuvvetle muhtemel. Bir hafta içinde bu süreç tamamlanırsa bir şekilde bu hukuksuz kararın kaldırılacağını taahhüt ediyoruz. Ama bu iki kişilik listede Oğulcan Çağlayan olur mu, olmaz mı onu hocamızın takdiridir. O değerlendirmesini yapar. Federasyonunun an itibariyle toplanıp karar almaması Galatasaray Spor Kulübü'ne olan yaklaşımın en tip tezahürlerinden bir tanesi. Biz de buna karşı mukavemet gösteriyoruz. Sonuna kadar hukuki haklarımızı kullanıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan, Rezan Epözdemir, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Rezan Epözdemir: 'TFF yönetimi 4 gündür talebimize karşı karar vermemek için toplanmadı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı 15:00 Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı 14:10 Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 12:37 Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi 12:20 Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü 12:09 Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var 11:45 Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor

Son Dakika Haberleri
15:00 Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı         
15:00
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu         
14:16
Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu         
13:38
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp         
12:36
Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti         
12:14
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 15:16:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Rezan Epözdemir: "TFF yönetimi 4 gündür talebimize karşı karar vermemek için toplanmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement