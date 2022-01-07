Üye Girişi
Son dakika: Rezervasyonlar turizm yatırımlarını pozitif etkiledi - Son Dakika

Son dakika: Rezervasyonlar turizm yatırımlarını pozitif etkiledi

07.01.2022 13:27

Son dakika haberleri... Kovid-19 nedeniyle zor bir süreç geçiren ancak bu yıl hareketli bir sezon geçirmeyi bekleyen turizm sektöründe gerek yatırımlar gerekse tedarik zincirinde hareketlilik arttı.

Kovid-19 nedeniyle zor bir süreç geçiren ancak bu yıl hareketli bir sezon geçirmeyi bekleyen turizm sektöründe gerek yatırımlar gerekse tedarik zincirinde hareketlilik arttı.

Salgına rağmen geçen yıl 29 milyon yabancı turist tatil için Türkiye'yi ve bunun 9 milyon 94 bini de Antalya'yı tercih etti. Güvenli Turizm Sertifika programı ile "sağlıklı ve keyifli" tatilin adresi olan Türkiye'de, yabancı turist rezervasyonları, bu sezon için umutları artırdı. Sektör temsilcileri bu yıl için 2019'daki yabancı turist sayısına ulaşmayı hedefliyor.

"Türkiye'nin turizmde geleceği çok açık"

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, AA muhabirine, salgından en fazla seyahat endüstrisinin etkilendiğini söyledi.

Türkiye'nin süreci başarılı şekilde yönettiğini ifade eden Narin, kamu ve özel sektörün güzel bir iş birliğine imza attığını kaydetti.

Kapalı olan otellerde gelecek sezonlar için yenileme çalışmaları yapıldığını dile getiren Narin, "İki senelik bir duraksamamız oldu ama birçok yatırımcımız, 2022, 2023 ve 2024 sonrası büyük gelişimi hissettikleri için yenileme, modernizasyon konusunda kredilere başvurdular." dedi.

Narin, sektörde mevcutların yenilenmesi, kapasite artışları, iyileştirme çalışmalarına ağırlık verildiğini ifade etti.

Uluslararası turizm piyasasında Türkiye'nin cazibeli bir ülke konumunda olduğunu aktaran Narin, "Ülkemiz çok güzel, hiç bir yatırımcının yadsıyamayacağı kadar turizm alanı var. 9 Şubat'ta İstanbul'da yatırım alanında konferans düzenleyeceğiz. Yatırımcılarla uluslararası piyasaları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin turizmde geleceği çok açık. Biraz daha sabır, biraz daha gayret. Her şey iyi olacak." diye konuştu.

Narin, turizm alanında son 20 yılda çok güzel yatırımlar yapıldığına işaret ederek, hava limanı sayısının arttığını, ulaşımdaki yeniliklerin seyahat endüstrisine de olumlu yönde etkilediğini belirtti.

"2022 çok çok iyi görünüyor"

Türkiye Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) Başkanı Bülent Bilgiç de 2021'de beklentinin üzerinde bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Sezonun geç başlamasına rağmen temmuz ve ağustosta hareketliliğin bir anda arttığına değinen Bilgiç, "2022 sezonu çok çok iyi görünüyor. Bununla ilgili satın alma yöneticilerimiz bağlantılarını kurup, ürün ve demirbaş tedariği ile ilgili stoklarını almaya başladılar. Bu yıl hedeflerin üstünde rakama ulaşılacağının sinyallerini alıyoruz, bağlantılarımızı da bu yönde yapıyoruz." diye konuştu.

Turizmde en iyi yılın 2019 olduğunu anımsatan Bilgiç, Antalya'nın o dönemde yaklaşık 16 milyon yabancı turist ağırladığını hatırlattı. 2019'daki hareketliliğin bu yıl yaşanabileceğini ifade eden Bilgiç, "2021 pansuman dönemiydi, yaralar sarıldı. 2022 ise tam anlamıyla ayağa kalktığımız, enerji dolu bir yıl olacak." dedi.

Son dakika: Rezervasyonlar turizm yatırımlarını pozitif etkiledi
Son dakika: Rezervasyonlar turizm yatırımlarını pozitif etkiledi
Son dakika: Rezervasyonlar turizm yatırımlarını pozitif etkiledi

YORUMLAR
500

Antalya, Türkiye, turist, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Rezervasyonlar turizm yatırımlarını pozitif etkiledi - Son Dakika


Kritik gün 11 Ocak! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Kritik gün 11 Ocak! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:07
Gani Müjde, "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı tiye aldı: Paket tamam Gani Müjde, "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı tiye aldı: Paket tamam         
14:00
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
İbrahim Tatlıses koronavirüsü yendi İbrahim Tatlıses koronavirüsü yendi         
10:16
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
13:24 Belçikalı ünlü futbolcu hayatını dövmeyle bedenine kazıdı
13:18 Göztepe'den Mirallas atağı
13:12 Edirne'de yaşayan genç kadın her güne korkuyla uyanıyor
12:49 TÜİK açıkladı! 2021'in tamamında en çok dolar kazandırdı
12:47 Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 14:14:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Rezervasyonlar turizm yatırımlarını pozitif etkiledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement