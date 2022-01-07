Son dakika: Rezervasyonlar turizm yatırımlarını pozitif etkiledi - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle zor bir süreç geçiren ancak bu yıl hareketli bir sezon geçirmeyi bekleyen turizm sektöründe gerek yatırımlar gerekse tedarik zincirinde hareketlilik arttı.

Salgına rağmen geçen yıl 29 milyon yabancı turist tatil için Türkiye'yi ve bunun 9 milyon 94 bini de Antalya'yı tercih etti. Güvenli Turizm Sertifika programı ile "sağlıklı ve keyifli" tatilin adresi olan Türkiye'de, yabancı turist rezervasyonları, bu sezon için umutları artırdı. Sektör temsilcileri bu yıl için 2019'daki yabancı turist sayısına ulaşmayı hedefliyor.

"Türkiye'nin turizmde geleceği çok açık"

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, AA muhabirine, salgından en fazla seyahat endüstrisinin etkilendiğini söyledi.

Türkiye'nin süreci başarılı şekilde yönettiğini ifade eden Narin, kamu ve özel sektörün güzel bir iş birliğine imza attığını kaydetti.

Kapalı olan otellerde gelecek sezonlar için yenileme çalışmaları yapıldığını dile getiren Narin, "İki senelik bir duraksamamız oldu ama birçok yatırımcımız, 2022, 2023 ve 2024 sonrası büyük gelişimi hissettikleri için yenileme, modernizasyon konusunda kredilere başvurdular." dedi.

Narin, sektörde mevcutların yenilenmesi, kapasite artışları, iyileştirme çalışmalarına ağırlık verildiğini ifade etti.

Uluslararası turizm piyasasında Türkiye'nin cazibeli bir ülke konumunda olduğunu aktaran Narin, "Ülkemiz çok güzel, hiç bir yatırımcının yadsıyamayacağı kadar turizm alanı var. 9 Şubat'ta İstanbul'da yatırım alanında konferans düzenleyeceğiz. Yatırımcılarla uluslararası piyasaları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin turizmde geleceği çok açık. Biraz daha sabır, biraz daha gayret. Her şey iyi olacak." diye konuştu.

Narin, turizm alanında son 20 yılda çok güzel yatırımlar yapıldığına işaret ederek, hava limanı sayısının arttığını, ulaşımdaki yeniliklerin seyahat endüstrisine de olumlu yönde etkilediğini belirtti.

"2022 çok çok iyi görünüyor"

Türkiye Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) Başkanı Bülent Bilgiç de 2021'de beklentinin üzerinde bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Sezonun geç başlamasına rağmen temmuz ve ağustosta hareketliliğin bir anda arttığına değinen Bilgiç, "2022 sezonu çok çok iyi görünüyor. Bununla ilgili satın alma yöneticilerimiz bağlantılarını kurup, ürün ve demirbaş tedariği ile ilgili stoklarını almaya başladılar. Bu yıl hedeflerin üstünde rakama ulaşılacağının sinyallerini alıyoruz, bağlantılarımızı da bu yönde yapıyoruz." diye konuştu.

Turizmde en iyi yılın 2019 olduğunu anımsatan Bilgiç, Antalya'nın o dönemde yaklaşık 16 milyon yabancı turist ağırladığını hatırlattı. 2019'daki hareketliliğin bu yıl yaşanabileceğini ifade eden Bilgiç, "2021 pansuman dönemiydi, yaralar sarıldı. 2022 ise tam anlamıyla ayağa kalktığımız, enerji dolu bir yıl olacak." dedi.