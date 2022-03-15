Son dakika haberi... Rivne'de televizyon kulesi vuruldu: 19 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Rivne'de televizyon kulesi vuruldu: 19 ölü, 9 yaralı

15.03.2022 15:22
Son dakika haberi... Rivne'de televizyon kulesi vuruldu: 19 ölü, 9 yaralı

Son dakika haber... Ukrayna'nın Rivne kenti yakınlarında bulunan televizyon kulesinin vurulduğu saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Rivne kenti yakınlarında bulunan televizyon kulesinin vurulduğu saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın kuzeybatısında yer alan Rivne kenti yakınlarındaki televizyon kulesi Rusya tarafından vuruldu. Dün gerçekleşen saldırı sonrası bugün açıklama yapan Rivne Bölgesel Yönetimi'nden Vitalii Koval, "Saat 8.30 itibariyle kurtarma çalışmalarımız halen sürüyor. Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi de yaralandı. Enkazı temizlemeye devam ediyoruz. Bu son sayılar değil, tüm alanı temizlemek için daha çok zamana ihtiyacımız var" dedi.

Bölgedeki radyo ve televizyon yayınlarının devam ettiğini ifade eden Koval, "Şu an tüm Rivne bölgesinde ücretsiz uydu yayınına sahibiz. Yayın sinyalindeki kablo bağlantısını düzelttik" şeklinde konuştu.

Dün yerel saatle 05.20'de vurulan televizyon kulesi saldırısı ardından açıklama yapan yetkililer can kaybı ve yaralı bildirmemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Kiev, Harkov ve Vynarivka'da da dahil olmak üzere çok sayıda televizyon kulesi Rusya tarafından hedef alınmıştı.

(İHA)

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Ukrayna, Saldırı, Rusya, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Rivne'de televizyon kulesi vuruldu: 19 ölü, 9 yaralı - Son Dakika


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