Son dakika haberi! Rıza Çalımbay: İki transfer daha yapacağız - Son Dakika

Son dakika haberi! Rıza Çalımbay: İki transfer daha yapacağız

Son dakika habere göre DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının ve sezonun tümünün zor olacağını belirtti.

Son dakika haberi! Rıza Çalımbay: İki transfer daha yapacağız, System.String[]
DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının ve sezonun tümünün zor olacağını belirtti. Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çalımbay, "Bir orta saha ve bir forvet olmak üzere 2 transfer daha yapacağız" dedi, Alper Potuk'un da gündemlerinde olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekibin sabah saatlerinde yaptığı idman basına açık gerçekleştirildi. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ardından açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Takım son olarak ise çift kale maç oynadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce bütün takımlarımıza yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Zor bir sezona giriyoruz çünkü Türkiye'de ilk defa 21 takımla lig oynanacak ve bu çok zor geçecek. Futbolcular açısından çok maç oynamaları zor olacak. Biz bile 20 tane hafta içi maç oynayacağız, buna Avrupa kupaları da dahil. Onun için de burada kadroların ve her şeyin dört dörtlük olması gerekiyor. Ona göre kadro yapmak gerekiyor. Ona göre takımınızı çalıştırmanız gerekiyor. Ona göre maçlara konsantre etmeniz gerekiyor. Ama maalesef bu kadar yoğunluk arasında kesinlikle sıkıntı yaşayacağız. Bence, çok takım da bir ilk oldu, hiçbirimiz böyle bir şeyi beklemiyordu. Mecburen buna ayak uydurmak zorunda kalacağız. Onun için de her türlü tedbirleri almak zorundayız" dedi."ALANYA MAÇI ÖNEMLİ"Yeni sezon çalışmalarına Bolu'da başladıklarını hatırlatan Çalımbay, şöyle devam etti: "Mükemmel bir çalışma ortamımız oldu. Transfer arkadaşlarımız geldi, onlar da katıldı. Biraz geç katılanlar oldu. Ondan sonra da çok güzel bir turnuvaya girdik. O da bizim açımızdan çok iyi oldu. Hazırlık dönemi açısından mükemmel oldu. ve yeni gelen arkadaşlarımızı bir nebze oynattık. Eski arkadaşlarımızın maç temposunu kazanmaları açısından da çok güzel bir hazırlık dönemi maçları oldu. Biz zaten o maçlarda skora fazla bakmadık, skorla fazla ilgilenmedik. Önemli olan orada maç temposunu kazanmaktı. Bizim için lige başlayacağımız Alanyaspor maçı çok önemli. Şu anda da bütün hazırlıklarımız Alanyaspor maçı ile ilgili. Tabii ki ilk maçlar çok zor olur. Ne Alanyaspor bizi tam tanıyor ne biz Alanyaspor'u tam olarak tanıyoruz. Yepyeni bir kadroları var. Bir de taraftarsız olduğu için kendi sahandaki avantajı da kullanamıyorsun, bütün takımlar için de geçerli bu. ve ligimize başlayacağız bu hafta. Tek amacımız maçı iyi bir şekilde bitirmek. Ben takımıma inanıyorum. Artı Avrupa kupaları var. Biz kesinlikle Avrupa kupalarında da iyi şeyler yapmak istiyoruz. Direkt katılıyoruz, bu da bizim için büyük bir avantaj. Ama oraya tabii ki çok kuvvetli takımlar gelecek. Özellikle şampiyonlar liginden elenen takımlar gelecekler oralara. Kuvvetli takımlarla oynayacağız, bunun da farkındayız biz ama hemen hemen alternatifli bir kadromuz var. Beni tek korkutan geçen yıl yaşadığımız kadro darlığı ve sakatlık. İnşallah bunlar olmazsa her şey istediğimiz şekilde gidebilir ama kapasitemizin çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Özellikle geçen sezonki kapasitemizin üzerine çıkmamız gerekiyor.""İKİ TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ" Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'un adının Demir Grup Sivasspor ile anılmasıyla ilgili ise Çalımbay, şunları kaydetti: "Transferlerimiz var. En son bir forvet ve orta saha oyuncusu alıp transferimizi kapatacağız. Şu andaki tek düşüncemiz o 2 arkadaşımızı bir an önce kadromuza katmak; onun dışında zaten transfer yapmayacağız. Kadromuz o kadar olacak. Hele hele lig maçından önce alırsak çok çok iyi olacak. Herkesin ismi geçiyor ama ortada bir şey yok. Yani konuşulan isimler var. Birinden biri mutlaka olacak. Biz de söylüyoruz ama yönetimimizle paylaşarak bunları yapıyoruz. Takıma yararlı olacak arkadaşları almaya çalışıyoruz. İnşallah faydasını görürüz. İsimler var, ama net bitti dediğimiz isimler yok ama 2 tane kesinlikle almamız gerekiyor. Bir forvet, bir tane de orta saha adamı alacağız."

Takımdan ayrılan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fatih Aksoy ve Fernando'ya başarılar dileyen Çalımbay, "Biz tabii ki onların yerini doldurmak için oyuncular aldık. Yani aldığımız oyuncular da inşallah onları aratmayacaklar. Çünkü biz geçen sene çok iyi başarılar yakaladık. Bu başarıda bu 4 arkadaşımızın da çok büyük payı vardı. İnkar edilemez. Onların yerini doldurmak için şu anda uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

- Sivas

Aytemiz Alanyaspor, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Rıza Çalımbay: İki transfer daha yapacağız - Son Dakika Spor

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