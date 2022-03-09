Son dakika haberi... Rize'de 10 gün önce silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Rize'de 10 gün önce silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

09.03.2022 20:10
Son dakika haberi... Rize'de 10 gün önce silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'nin Ardeşen ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde 10 gün önce B.O. ile Dursun Ali Balsüzen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.O, silahla Dursun Ali Balsüzen'e ateş etti.

Yaralanan Balsüzen, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Balsüzen, olaydan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı B.O'nun tutuklandığı öğrenildi.

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Atatürk Caddesi, Ardeşen, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Rize'de 10 gün önce silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Rize'de 10 gün önce silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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