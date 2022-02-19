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Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu

19.02.2022 15:35
Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu

Son dakika haberleri: RİZE'nin İyidere ilçesinde, babasıyla tartışıp, 3 gün önce evden ayrıldığı öne sürülen Doğan Temiz'in (21), ormanda silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

RİZE'nin İyidere ilçesinde, babasıyla tartışıp, 3 gün önce evden ayrıldığı öne sürülen Doğan Temiz'in (21), ormanda silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Büyükçiftlik köyünde, iddiaya göre, perşembe günü babası ile tartışan Doğan Temiz, evden ayrıldı. Haber alınamayan Temiz için ailesi, jandarmaya başvurdu. Köyde jandarma, AFAD ve İDAK ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bu sabah Kalecik mevkisindeki ormanda gencin cansız bedenine ulaştı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Temiz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında tabanca bulunan Doğan Temiz'in ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu
Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu
Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu
Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu
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Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu Babası işlediği cinayeti 14 yaşındaki kızının üstüne yıktı! Küçük kızı savcıya yazdığı mektup kurtardı Babası işlediği cinayeti 14 yaşındaki kızının üstüne yıktı! Küçük kızı savcıya yazdığı mektup kurtardı Cinayetten tutuklu 14 yaşındaki kıza tahliye getiren mektup Cinayetten tutuklu 14 yaşındaki kıza tahliye getiren mektup

Silah, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu - Son Dakika
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