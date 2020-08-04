Son dakika haberi! Rize'de bir okulun çatısında yangın çıktı - Son Dakika

Rize'nin Pazar ilçesinde bir lisenin çatısında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Pazar Fen Lisesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Binanın çatısının zarar gördüğü yangında, Kaçkar İtfaiye Birliği ekibinde çalışan bir kişi ise dumandan etkilendi. Söz konusu kişiye, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.