Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika

Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı

13.03.2021 09:43
Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı, System.String[]

Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı Rize'de bir marketten çorap çalmak için filmleri aratmayan organizasyon yapan 3 kadın iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı

RİZE - Rize'de bir marketten çorap çalmak için filmleri aratmayan organizasyon yapan 3 kadın iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Olay merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markete önce bir kadın girerek kasadan alışveriş yaparken, yanına bir arkadaşı geldi ve kendi aralarındaki konuşmaları ile kasada bulunan görevliyi oyalamaya başladılar. Bu esnada kapıda olan 3. şahıs ise kapının hemen kenarındaki çorapları kimse görmeden çantasına doldurmaya başladı. Kasadaki çalışanı oyalayan şahıslar kapıya başka bir müşterinin geldiğini ve içeriye girmek için pandemi kuralları gereği kendilerini beklediğini fark eden 2'li o esnada kapıya yöneldi. Kapının önündeki çorapları çaktırmadan çantasına koyan 3. şahıs ise onlardan hemen sonra dükkandan uzaklaşmaya başladı. Kasiyeri oyalayan 2 şahıs biraz ilerledikten sonra arkadan gelen 3. şahısa sürekli dönüp bakmaları ve onlara yetişene kadar ayak sürtercesine yavaşça yürümeleri ise gözlerden kaçmadı. Bu esnada olayı fark eden bir başka müşteri işletmeye girerek market çalışanlarını uyardı. Arkalarından koşan market sahibi ve çalışanı saniyeler içerisinde kayıplara karışan kadınları bulamazken, olayın hemen ardından polise haber verdi.

Çorapları çalan şahısların Rize'de duygu istismarı yaparak çocuklarıyla birlikte sokaklarda çorap satan şahıslar olup olmadığı üzerinde duruluyor.

"İsteseydiler verirdik"

Öte yandan market sahibi Miraç Şimşek hırsızların dükkandan çorap çalmasının ilginç olduğunu dile getirerek "Biz içeride oturuyorduk. 3 kişi giriyor o sırada içeriye. 3'ü de müşteri gibi giriyor içeriye. Daha sonra içeriye giren diğer müşterinin bizi uyarması ile fark ediyoruz hırsızlık yaptıklarını. Peşinden baktığımızda çoktan gitmişlerdi. Tabi içeriye girince biz güvenlik kamera kayıtlarını inceledik. 2 müşteri kasadaki elemanımızı oyalıyor, 3. şahısta kasanın arka tarafında ürünleri çalıyordu. Bunu fark ettik. Önemli olan çalınan ürün. Çorap çalmış. Bunu isteseydi biz ona verirdik ama böyle bir şeye kalkışması çok yanlıştı" ifadelerini kullandı.

Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı
Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı
Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı
Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı
Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı

Market, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika


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