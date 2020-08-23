Son dakika haberi | RİZE'DE HEYELANIN BOYUTU, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haberi | RİZE'DE HEYELANIN BOYUTU, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gelen son dakika haberine göre RİZE'de, sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanların neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Son dakika haberi | RİZE'DE HEYELANIN BOYUTU, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

RİZE'de, sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanların neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Dağsu Mahallesi'nde tahliye edilen 2 binanın arkasındaki yamaçta heyelanla oluşan derin yarık dikkat çekti.

Kentte dün akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmurun ardından dağdan gelen heyelanın tehdit ettiği Dağsu Mahallesi'ndeki bitişik 2 bina tahliye edildi. Binadaki 10 daireden çıkarılan 30 kişi, geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla binaları tehdit eden heyelanın neden olduğu yamaçtaki derin yarık görüntülendi. Binanın 3'üncü katına kadar içeri giren heyelan bir tesis ile ahırı da kullanılamaz hale getirdi. Giriş katların ise balçıkla kaplandığı görüldü. Salarha beldesi yolu üzerinde gece birkaç noktada meydana gelen heyelan sonrası ekipler temizlik çalışması yaptı. Heyelanla elektrik direği ve ağaç sürüklendi. Evlerin altında meydana gelen toprak kayması evleri de tehdit etti. Dün akşam yağmurun şiddetiyle debisi yükselen dereler ise yağmurun etkisini kaybetmesi sonrası normale döndü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | RİZE'DE HEYELANIN BOYUTU, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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