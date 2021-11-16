Son dakika haberi... Rize'de kamyonetin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Rize'de kamyonetin çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.T yönetimindeki 53 DT 181 plakalı kamyonet, Muradiye beldesinin Kömürcüler Mahallesi mevkisinde yola aniden çıkan Haticenur Koto'ya çarptı.
Kazada yaralanan Koto, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Koto, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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