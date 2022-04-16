Rize'de meydana gelen heyelan anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen heyelan yolu ulaşıma kapatırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Fındıklı ilçesine bağlı Çağlayan Vadisi Gürcüdüzü yolu Pesansor mevkiinde yağan yağmur ve eriyen karın etkisiyle heyelan meydana geldi. Toprak ve kayalar yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle yolu henüz ulaşıma açılmadı.

Öte yandan heyelan anı ise vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

,(Cengiz Yıldırım/İHA)