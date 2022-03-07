Son dakika haberi... Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı

07.03.2022 14:18
Son dakika haberi... Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Rize'de bu sabah 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'de bu sabah 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, merkeze bağlı Portakallık mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Portakallık mahallesi istikametinden merkez istikametine doğru giden İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 TN 6301 plakalı CNG yüklü tıra çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, şoförün annesi olduğu öğrenilen Fatma Bıyık kazada hayatını kaybederken, serviste bulunulan 13 öğrenci ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - RİZE

Son dakika haberi... Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı

YORUMLAR
500
15 kişinin öldüğü otobüs kazasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
13:48 Ukrayna'dan yürek parçalayan görüntüler! Ülkeden kaçmak isteyen insanlar tren istasyonunu doldurdu
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
13:18 İsrail'de hazırlıklar başladı! İşte Erdoğan ve Herzog'un gündeminde olan 4 başlık
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement