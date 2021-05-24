Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güney Çevre Yolu Dosma mevkisinde, Yavuz Pınar yönetimindeki 53 DJ 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma, ardından istinat duvarına çarptı.
Kazada, araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Muhammet Ali Kulaksız'ın cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücü Pınar ise Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Muhammet Ali Kulaksız'ın, İŞKUR İl Müdürlüğünde ulaştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika