Kaza ilçeye bağlı Hamidiye mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize istikametine gitmekte olan Raul Manuel Dasilva Peıxoto yönetimdeki 34 EVF 416 plakalı araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu park halinde olan 53 FJ 717 plakalı araca çarparak yaklaşık 250 metre sürüklenerek takla attı. Araçta yanında bulanan eşi Tuğba Özyürek Peıxoto araçtan çevrediklerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Kaçkar Devlet Hastenesine kaldırıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Hamidiye, Tragger, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Rize'de park halindeki otomobile çarpıp takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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