Son dakika haberi! Rize'de sağanak yağış etkili oldu Sel sularına kapılan kişi yaralandı - 2
Son dakika gelişmesine göre Rize'de sağanak yağış etkili oldu Sel sularına kapılan kişi yaralandı - 2 RİZE'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollar göle döndü.
Rize'de sağanak yağış etkili oldu Sel sularına kapılan kişi yaralandı - 2
RİZE'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollar göle döndü. Balsu Mahallesi'nde sel sularına müdahale eden bir kişi yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı. Yaralı kişiyi komşuları kurtardı.
Kentte, gece saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Merkeze bağlı Balsu Mahallesi'nde evinin önüne yönelen sel sularına müdahale eden Mustafa İnce, yıkılan duvarın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile enkaz altından çıkarılan İnce, yolların kapalı olması üzerine olay yerine gelen iş makinesi kepçesi ile yola çıkarıldı. Yolda bekleyen ambulansa bindirilen İnce, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 00:36
Kaynak: DHA
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