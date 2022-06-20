Son dakika haberi... Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi... Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

20.06.2022 18:34
Son dakika haberi... Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Rize'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Rize'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Rize merkezde durdurduğu bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirildi. Aracında ruhsatsız tabanca bulunan A.S. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

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